美國防部前副助理部長：美應具體助台發展不對稱戰力

2019-10-05

「台灣非常脆弱」

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國持續透過軍事力量威嚇台灣，美國國防部前戰略與軍力發展副助理部長柯伯吉近日訪台，昨與媒體座談時指出，美國政府應採取更具體作為，包含協助台灣發展不對稱戰力，而不只是做如軍艦通過台海這種象徵性的決定。

柯伯吉向台灣建議，若台灣希望美國更有防禦中國武力犯台的決心，台灣除了提升安全戰略外，也必須持續提升不對稱戰力。

台軍隊提升即戰力 提高美助台意願

柯伯吉與媒體座談時，數次提到台灣應更認真看待自身防衛能力。他強調，台灣若能提高自主防衛能力，讓軍隊更強勁、更有即戰力，降低美國介入、協助台灣的成本，就能相對提高美方助台的意願，也相對強化台灣在印太戰略中的參與程度。

柯伯吉並說，相對於中國軍事發展的現況，「台灣非常脆弱」，在這種情況下，美國出面協助就會特別小心謹慎；但若台灣軍事「如一顆石頭一樣堅實」，能阻擋、防衛中國，替美國爭取多點時間與空間，美方相對來說也會非常願意出面協助。

談到軍事採購，柯伯吉表示，有人說台灣應購買F35戰機，這讓他感覺「台灣並未認真看待自身防衛能力」，畢竟F35容易受到攻擊、後勤維護也非常昂貴，相對來說，F16就是非常合理的選擇；柯伯吉強調，採購F16一方面能回應中國的挑釁，另方面維修成本也不是太高。

柯伯吉說，這個區域裡的許多國家，都已受到中國軍事擴張的威脅，台灣站在中國擴張的第一線，且世界上許多國家不認為台灣與中國不一樣，因此台灣必須採取更具體、務實的步驟，如向其他國家解釋台灣的重要性，台灣自己也能選擇較不張揚、卻能吸引國際注意力的方式，強化自身實力。柯伯吉說，如果中國成功武力犯台，等同突破第一島鏈，他認為其他國家應該了解台灣在區域中的重要性。

被問及台灣是否應加入美國環太平洋軍演，柯伯吉只用一句話回應，「我不認為這是一個當務之急的問題」。

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