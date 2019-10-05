賴輔選踏出第一步「 蔡賴合」啟動

2019-10-05

〔記者李欣芳、洪瑞琴、陳鈺馥／綜合報導〕前行政院長賴清德將於十月中旬展開訪美行程，為蔡英文總統競選連任助選，民進黨人士昨指出，蔡英文和初選對手賴清德的磨合，踏出具體合作的第一步，「蔡賴配」往樂觀方向發展，有機會成局。

賴︰爭取僑界力挺蔡競選連任

賴清德受訪時表示，他訪美將以「團結台灣」為演講主軸，盡黨員之責，爭取美國僑界力挺蔡總統競選連任。

親賴人士說，近來賴清德的心情確實好很多，但是否出任小英副手，還是要尊重賴的最後決定。賴清德已表明全力支持蔡總統，說到就會做到，賴清德也接收到許多基層心聲，訪美期間將謹慎思考問題，預料十月底返國後，將對各界民意有所回應。

預料月底返國 對民意有所回應

民進黨人士透露，蔡賴初選競爭激烈，過程中雙方陣營難免有所不快，但已漸漸磨合。總統府秘書長陳菊已表明，許多海外台僑期盼蔡英文與賴清德搭檔參選，以陳菊的層級，上述公開表態，代表蔡英文的意向，就是盼「蔡賴配」，雖然賴清德尚未答應，但現在應讓賴好好思考相關的問題。

賴清德配合黨中央安排的小英後援會助選行程，本月十五日參加美國舊金山灣區後援會造勢，接著赴芝加哥、華府、紐約拜訪當地智庫政要，並出席蔡總統競選連任的華府造勢大會。

民進黨人士樂觀 蔡賴配有機會

賴清德說，他將以「團結台灣」為演講主軸，盡黨員之責，爭取美國僑界力挺蔡總統競選連任；賴清德認為，香港局勢日趨險峻，台灣若不團結，不但無法進步，無法在國際社會立於不敗，更無法面對中國的威脅進逼，大家要堅定意志，守護台灣民主自由價值。

民進黨主席卓榮泰昨表示，黨中央已賦予賴前院長「重要責任」，賴赴美會以「社會同行世代共贏決議文」進行訴求，重要主題是團結台灣，希望海外鄉親回國支持蔡總統和國會選舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法