大選倒數100天 國民黨：60席勝選目標不變

2019-10-04

〔記者施曉光／台北報導〕立委選戰進入倒數百日，國民黨文傳會主委程美華昨指出，國民黨始終以黨魁吳敦義設下的六十席為勝選目標，但評估目前可以拿下的席次數目只有五十一至五十五個，距離勝選目標還有不小的努力空間。

目前評估可奪51至55席

從行政區域來看，程美華指出，目前整體立委選情具有相當優勢的地方為新竹縣、苗栗縣；台北市、花蓮縣、台中市、彰化縣、南投縣以及三個離島縣市則堪稱相對穩定；桃園市屬於五五波地區；新北市、新竹市、雲林縣、基隆市、宜蘭縣及嘉義市仍待努力；嘉義縣、台南市、台東縣、高雄市、屏東縣則處於相對低迷。

國民黨主席吳敦義七日將召集二十二個地方黨部主委在黨中央開會，親自聽取各地選情彙報，並下達總統與立委選舉輔選的動員令。

程美華表示，由於其他政黨提名尚未底定，預期未來出現「三腳督」的選區有利也有弊，因此在整體大勢底定後，國民黨會再做一次通盤性評估，預料隨總統選情發展以及未來各政黨推出不分區提名名單後，也會對整體立委選情發展產生影響。

程美華指出，未來通盤性評估立委選情後，對於比較危急的選區，黨中央會主動聯繫、協助；情勢五五波的選區則會再給臨門一腳的幫忙；選情穩定地區會協助保持領先態勢，整體立委選舉策略就是與總統大選採取聯合競選模式。

國民黨完成十三個梯次的立委選舉提名作業，包括平地原住民、山地原住民、區域立委選舉總計應選七十九席中，除山地原住民禮讓友軍無盟立委高金素梅，未足額提名三席，加上已經確定與友軍無黨籍新北市議員李翁月娥合作，在新北市第三選區不提名，預定總共提名七十七席。目前只剩下台中市第三選區以及嘉義縣第二選區、金門縣選區等三個選區尚未完成提名。

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