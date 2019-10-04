大選倒數100天 民進黨：力守立院多數席次

2019-10-04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二○二○總統及立委選戰倒數一百天，民進黨明年是否能維持國會多數席次，攸關蔡英文政府能否完全執政。民進黨副秘書長林飛帆昨受訪指出，民進黨總統及立委選舉主軸是「二○二○、台灣要贏」，面對國民黨保守勢力反撲，為了捍衛台灣民主及進步價值，民進黨立委一定要過半。

鎖定艱困或拉鋸選區 拉抬聲勢

林飛帆表示，選戰正式進入最後倒數一百天，會擬定選戰計畫，並清楚規劃選戰策略，目標就是力拚「總統連任、國會過半」。

林飛帆指出，對於全國各個立委選區，民進黨將於十月起至十一月上旬至各選區跑過一輪，由黨中央到各地輔選幫忙。十一月中旬起會放在艱困選區或選戰呈現拉鋸選區，將重點輔導及拉抬聲勢。

林飛帆說，十二月選戰進入最後倒數一個月時，立委選區也會全面配合總統造勢，目前總統民調穩定領先，接下來要衝刺立委選情，目標就是民進黨立委席次過半。

「讓新的決議文變成立委共同政見！」林飛帆指出，總統及立委選舉主軸是「二○二○、台灣要贏」，民進黨新通過「社會同行世代共贏決議文」將會是民進黨立委參選人共同政見，要捍衛台灣民主、團結台灣社會，民進黨要守住國會多數。

林飛帆表示，明年總統及立委是關鍵的一戰，保守勢力一定會有反撲，若國民黨掌握國會多數席次，過去進步價值將歸零；會以民進黨立委國會席次過半為目標拚戰。

民進黨青年部昨日也在網路發起「破百無畏、加值國會」活動，強調未來四年民進黨要在國會繼續大力推動改革。

民進黨規劃，最後倒數百日選戰，將透過網路活動，強化立委參選人網路社群力量。針對這一百天，民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉等人，未來將帶領「民主進步青年」發起全國總攻，進行全台立委創意街頭輔選，以達到國會席次過半目標。

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