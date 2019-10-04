戰爭型態轉變 中、俄可開啟低門檻混合戰

2019-10-04

國防部智庫論壇 新加坡學者警示

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台威脅劇增，且戰爭型態已不拘泥於傳統作戰，國防部智庫「國防安全研究院」昨舉辦「台北國防與安全論壇」，新加坡拉惹勒南國際研究學院助理教授哈辛（Ahmed Salah Hashim）指出，戰爭與戰場的門檻已遠低於傳統定義，戰爭與和平的界線也趨於模糊，包括中國、俄羅斯等國，都有能力開啟低門檻「混合戰」。

國防安全研究院昨邀請多國學者分享現今戰爭型態轉變、不對稱作戰的情形，哈辛表示，現今「戰爭」、「戰場」的門檻皆遠低於傳統定義，值得關注的是，俄羅斯、中國都已經有能力開啟低於門檻的戰爭，因為不透過真正的「戰爭」，就能以低門檻的「混合戰」達成目的。

戰爭與和平界線模糊 陷戰爭不自覺

哈辛指出，上述這些國家，也多少顧慮國際社會的反應，不想被視為一個挾帶優勢力量，入侵他國的霸凌者。他強調，戰爭與和平的界線越來越模糊，兩者之間可以隨時轉變，「有時候你根本沒注意，已經身處在戰爭當中。」

前參謀總長霍守業一級上將本月起接任國防安全研究院董事長，並在國防院昨主辦的「台北國防與安全論壇」中首度現身。對於兩岸軍事實力差距，霍守業認為，我國最大威脅來自海峽對岸的中國大陸，兩岸的各方面實力，特別是國防實力、戰爭潛力、持續力、現有戰力，都有非常大差距與懸殊。

霍守業表示，除了軍事威脅之外，中國大陸不斷使用滲透、外交、政治、經濟等各方面手段，對我國實質滲透、打壓，且是現在進行式。因此，在兩岸實力懸殊這種狀況下，我方要如何維護國防與國家安全，不對稱作戰思維即是關鍵。

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