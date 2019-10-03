南市府會面對面談 總預算案卡關有解

2019-10-03

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府明年度高達千億元的總預算案，上週被市議會程委會退回，市長黃偉哲昨天率副市長許育典、秘書長方進呈等市府首長赴市議會拜會議長郭信良，爭取議長及各黨派議員的支持，府會雙方會談融洽，為連日來的府會僵局解套，總預算案卡關問題可望獲得解決。

市府團隊拜會朝野議員溝通

包括副議長林炳利、民進黨團總召林宜瑾、無黨聯盟總召林阳乙、國民黨團發言人王家貞及多位議員也在場表達意見。

黃偉哲說明，明年預算歲出增加的部分，主要是因應前瞻計畫中央補助所編列的配合款。總預算短差的五十九億元當中，有廿多億元是因為房屋稅收減少，加上警消危險與繁重加給支出多了八億元。在收入減少、支出又增加情況下，就必須舉債。

尊重議會 合理建議案會考量

他說，基於府會和諧，市府對議會的態度是相當尊重的。但如果所有議員的建議都納編，那總預算可能編二千億元也不夠，但對於議員合理的建議案，市府會來考量。

郭信良指出，雖然市長說明來得遲了些，但市長能撥空前來議會，已經有進步，大家也都很高興能看到市長的誠意。只要是良性的溝通，議會的大門永遠是開著的。

林阳乙等人則對民進黨市黨部指控社團補助款建議是自肥一事，表達不滿，強調那是三黨的協商結果，主要是希望補助標準一致，不要非民進黨議員的建議額度只有五十萬，但民進黨議員卻有一百廿萬，這有失公平。

黃偉哲表示，會參考其他五都作法，依適法性來檢討，同時也會向民進黨部來轉達。

林宜瑾則說，大家溝通的氣氛很和諧，市長也展現誠意，希望議會能儘速讓大會共同審議總預算案。郭信良表示，有關總預算案，議會都是以市民福祉為考量，他會再跟其他黨團議員來溝通。

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