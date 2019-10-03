黃龍生喊冤：擋人財路被構陷

2019-10-03

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕台南市議長郭信良服務處主任黃龍生昨到台南地檢署按鈴控告《鏡週刊》與記者涉嫌加重誹謗罪。黃說，他與服務處絕未收錢，抨擊週刊報導斷章取義。

郭信良：黃已請辭 盼檢釐清真相

郭信良則說，對於造成服務處困擾，黃龍生已口頭請辭主任，也提告盼查清真相。

黃龍生說，中央要將非法違章工廠納管，議長曾為農地工廠業者舉辦說明會，工廠業者反映過去代辦費一件高達十五萬至三十萬元，並有「某個社團」到場要拉業者入會，入會費就要一萬五千元，該社團向他索取農地工廠業者名單，他拒絕給，「可能因此得罪人、擋人財路」才被構陷。他說，週刊的報導讓他感到被抹黑，十分痛心，提告是為了捍衛名譽。

黃龍生說，議長服務處服務案件中，有很多工廠非法設在農地，常接到罰單，如今中央有一條路讓非法工廠生存下去，他當然告知廠商可找代書幫忙申辦，且基於服務選民的立場，請代書向廠商收取最低價、提供最好品質協助，會找律師來見證簽約，也是為了保障廠商權益。

黃龍生強調，變更案不保證辦成，若沒辦成，代書全額退費給廠商，他與服務處完全不收錢，不知為何週刊報導他收錢？這是斷章取義的不實報導。

陪同黃龍生到南檢的代書王志聰說，自己是黃口中那位「成大的代辦業者」，因事務所取名「成大」，所謂收取十五萬至三十萬元，是以過去幫客戶辦臨時工廠登記證，有時需一年半至兩年，耗費的文件、郵資、交通人事等成本來收，但還要看廠房大小、複雜度來報價。他都直接跟廠商談與收費，廠商代辦費是付給他，沒經過議長服務處。

王志聰強調，過去他接受委辦臨時工廠案有十幾件，都有通過，因接案前會先評估，過的機會大，他才會接。至於明年起申辦的特定工廠案，他經由郭信良服務處介紹委辦達五、六件，可能是議長服務處認為他較有經驗才介紹，但也不保證一定通過，沒過就全額退費，相關成本自己吸收。

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