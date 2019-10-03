南市議長郭信良服務處主任 被指喬地收錢

2019-10-03

「議員要15至30萬，議長這邊最便宜」

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議長郭信良服務處主任黃龍生被爆涉及包攬非法占用農地的工廠，納管為「特定登記工廠」，未來有可能就地合法，農地變成工業地，地價暴漲數十倍，質疑黃龍生喬案收錢。台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，檢方已蒐集相關新聞報導內容，會分「他」字案交由檢察官調查有無涉及刑事不法罪嫌。

代辦農地變工業地 南檢分案調查

《鏡週刊》報導指出，近來台南地區流傳一張標榜「臨時工廠代辦登記，無完成全部退費」、「服務處配合地政士」、「由服務處與律師事務所簽約見證」的傳單，讓許多想就地合法的農地工廠老闆看了相當心動；傳單上更印著台南市議長郭信良服務處主任黃龍生的名片。

郭信良服務處是否真成為承攬「非法工廠納管」生意的登記處？日前週刊記者喬裝成使用農地的工廠老闆，前往郭信良服務處，表示是朋友介紹來詢問黃龍生。

報導內容指出，黃龍生拿出傳單與相關法令資料，在詢問記者工廠的實際情形後，老練地提出建議，指最好連住家也當「管理室」、變更為工業用地，反正只需繳納公告地價的十五％回饋金即可，相當划算。

談到敏感的「代辦費」，黃龍生說，一般代書辦這種案件收三萬元，但只是照程序送件；他們服務處與某代書簽約，這位代書辦過許多成功案例，所以收費十五萬元。黃還將其他議員也拉下水說：「別的議員收費十五萬到三十萬元，議長這邊算最便宜了！」

「服務處介紹的，辦不成就退費」

黃龍生更吹噓，只要服務處介紹的，辦不成就退費，且簽約時有律師見證，若代書收了錢，辦不成又不退費，律師可代為提告。後來有位女律師很快地與記者聯絡，詢問何時可到工廠現勘？週刊認為，中央已表態要嚴格把關，黃憑什麼敢打包票？「合理懷疑，除非他利用議長施壓，否則根本就是詐財！」

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