重批國民黨堂堂大黨 初選走彎路 王：不從陷阱跳走 郭被大家笑

2019-10-03

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平昨天出席扶輪社演講，聽眾問及還要不要選總統，他公開表示，有就選，若親民黨願把政黨門票給他，他盡力而為，若不給，就是上天不讓他選，那也清閒；王也說，自己當時不落入國民黨總統初選的陷阱，「所以郭董後來都被大家笑，不知要從陷阱跳走。」

若親民黨不給門票

就是上天不讓我選

王金平指出，自己講參選到底常被質疑又沒獲得國民黨提名，但他當時已參加國民黨總統初選，是後來決定不落入陷阱，也因此鴻海創辦人郭台銘常被大家笑「王某都知道要跳走，你自己不跳走變成這樣」。王也忍不住批評國民黨：「堂堂大黨都走彎路，哪有這種做法。」

王金平表示，他的連署已有二十萬票，達參選資格，但考慮沒必要製造更大困擾，不用提早做最後結論，上天若需要他承擔責任，自然會安排一條路給他走，上禮拜這條路好像已漸漸顯露出來，但現在不能明說，之後繼續看，「蓋還沒掀起來，裡面是什麼還不知道，要等到最後。」

他表示，明年總統大選具政黨推薦資格的有國民黨、民進黨、親民黨、時代力量，時代力量不太可能，如果親民黨門票要給他，他盡力而為，若不給，就是上天不讓他選，他也清閒，不用擔這個責任，不用強求，就順其自然。

王金平分析說，親民黨這張門票有三個方向，一是親民黨主席宋楚瑜自己選、二是王金平、三是郭台銘，但郭台銘已經講過好幾次絕對不選，會不會回心轉意不知道，看未來發展。

針對傳言指第三勢力「大聯盟」進度停擺，恐淪紙上談兵，王金平會前受訪表示，詳細情形不清楚，聯盟之間都是朋友在聯絡，若有狀況應該會讓他知道；對於橘營有聲浪反對王、宋合作，王金平表示：「難免啦，他們也希望有自己的人選出來嘛！」

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