美台國防工業會議6日登場

2019-10-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一年一度的「美台國防工業會議」本月六日至八日將在美國馬里蘭州埃利科特市登場，我方由國安會副秘書長陳文政、國防部軍備副部長張冠群等人率產、官、學界人士前往。對於美方參加層級，知情人士表示，美方過去多由國防部印太事務首席副助理部長海大衛出席，今年是否提升層級至助理部長薛瑞福，「到現場才知道」，但推測美方所派層級不會比以往低。

據了解，除陳文政、張冠群，藍、綠營亦將派立委、學者出席。綠營由立法院外交及國防委員會召委王定宇參加，藍營則由同為外委會的立委江啟臣，以及內政委員會立委許毓仁代表，國民黨總統參選人韓國瑜國防小組顧問、海軍退役上將陳永康也將與會。因此，此次會議也可能成為藍綠陣營闡述國防議題的另類平台。

據了解，美台商會有意邀請美國國防部印太助理部長薛瑞福出席，但美方尚在敲定中。美方二○一六年至二○一八年皆由海大衛代表，但海大衛二○一七年是以「代理亞太助理部長」身分出席。薛瑞福二○一七年曾以智庫「二○四九計畫室」執行長身分與會。

具半官方色彩的「美台國防工業會議」，也是我國和美國重要的軍事交流機會，尤其美國今年先後售我M1A2T戰車、F-16V block70戰機等我國爭取多年的軍備，讓此次會議討論重點備受矚目。

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