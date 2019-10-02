中共建政70週年》習再拋一國兩制 陸委會促還政於民

2019-10-02

〔記者鍾麗華、編譯管淑平／綜合報導〕中國昨舉行建政七十週年慶祝大會與閱兵，中國領導人習近平再提「和平統一、一國兩制」。陸委會回應，「一國兩制」不是兩岸關係的處理方案、更不適用台灣，台灣絕不會接受；同時也強調，台灣民主化已超過三十年，奉勸對岸在此時機反躬自省，及早推動民主政治改革、還政於民。

習著「毛裝」 營造真正領導人地位

習近平昨一身「毛裝」出席慶祝大會，有別於其他高官身著西裝，在演說中未依例提到各前任領導人，只提毛澤東一人，藉此營造他是承襲毛澤東的真正領導人地位。在天安門城樓上觀禮者包括前領導人胡錦濤、江澤民，胡滿頭白髮、面容顯得蒼老憔悴，比坐輪椅、需旁人攙扶的江還令人驚訝。

提五個堅持 「續為完全統一奮鬥」

習近平在閱兵前發表講話，提出前進征程上的「五個堅持」，包括「堅持中國共產黨領導」、「堅持人民主體地位」、「堅持中國特色社會主義道路」、「堅持『和平統一、一國兩制』方針」、「堅持和平發展道路」。

在提及港澳台時，習近平稱，「我們要堅持『和平統一、一國兩制』的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥」。

習近平講話後，接著舉辦閱兵與群眾遊行，在群眾遊行時，不僅出現「港澳台一國兩制」方陣，在彩車遊行時，中國各省市都有一輛，最後三輛壓軸的分別是香港、澳門、台灣。

當香港和澳門彩車通過司令台時，中國官媒央視鏡頭特別切換到天安門城樓上的香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠。

最後一輛通過的是宣稱代表台灣的彩車，上面有一名三太子唱唱跳跳，以及多名「台灣民眾」在車上揮手，央視鏡頭也刻意帶到習近平對「台灣彩車」揮手致意。

陸委會回應強調，中華民國做為主權國家迄今一○八年，並在台灣實踐民主體制、繁榮發展，從來不是其共和國成立以來任何時刻的一部分；中共堅持一黨專政七十年，治理理念違反民主、自由與人權價值，造成中國大陸發展風險與挑戰；其高呼團結鬥爭、偉大復興與統一，只是軍事擴張的藉口，嚴重威脅區域和平及世界民主文明。

陸委會指出，中國大陸的生存發展命脈非繫於一人一黨，切勿再走回當年錯誤決策的歷史悲劇，才能真正為人民謀幸福，我政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主的決心絕不動搖。

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