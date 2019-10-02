高市青年局百億青創基金 3.2億到位

2019-10-02

〔記者王榮祥、許麗娟／高雄報導〕市府青年局昨天正式成立，市府前文化局長尹立指一百億青創基金，卻只有三億二千多萬元到位，家財萬貫的青年局長林鼎超真能體會青年人需要嗎？市長韓國瑜怒批「雞蛋裡挑鋼筋水泥」，一百億元基金會逐步到位。新上任局長林鼎超說，家庭不能選擇、感謝爸媽栽培，對於外界質疑，他則回應謝謝。

林鼎超掌青年局 被疑能了解青年需要嗎

高雄市政府青年局的辦公室設於高雄國家體育場尾翼空間，昨舉行揭牌儀式，青年局將以青年多元培訓、青年職涯發展、青年公共參與、創業資源整合、青創深化輔導為目標。

尹立透過臉書諷刺，其實韓導的一百億元青創基金只是一種「比喻」，又沒有白紙黑字、不算政見啦；說要募集七十億元民間基金，卻只募到兩千多萬，比自己答應要捐出的選舉補助款還少。編三億元預算弄個青年局，人事及日常運作就花掉大部分的錢，不過照比例原則，也至少應募到民間七億元吧！

韓國瑜︰一百億元會逐步到位

韓國瑜則強調，一百億元的到位是逐步的，青年局勇敢邁出這一步，市府擠出三億元，加上銀行、民間游資，還有創投、天使基金大概估計明年規模可達廿億元。

尹立另點名林鼎超，指他是連勝文前特助，母親莊明理是大慶證券董事長，父親林建宏為八里國際高爾夫球場總經理。他真能了解基層青年、創業青年的需求嗎？或只是韓國瑜總統選舉布局？

昨天出席成立大會的高雄市左楠地區無黨籍立委參選人蘇博廷也提出質疑，他表示，現場看到政策只跟貸款、款項有關，看不到產業鏈的產生，雖然現場有很多產官學專家，但看不到細項政策，對青年局的成立表示憂心。

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