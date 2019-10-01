宣揚中共理念 統促黨惹事不斷

2019-10-01

〔記者王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨成員對香港歌手何韻詩潑漆，引發輿論撻伐。自二○一三年六月，統促黨總裁「白狼」張安樂返台後，統促黨頻頻針對社會議題、時事動員上街頭，更屢屢因宣揚中共理念、出現暴力行徑被逮。

警方指出，近六年來，統促黨頻頻參加街頭與社會運動，像是二○一四年四月太陽花學運時，統促黨就曾到場叫囂，甚至與學運成員爆發衝突。隔年八月，教育部反課綱事件發生後，統促黨也曾到現場「勸」抗議學生們回家，再次引起爭議。

二○一七年一月，香港眾志秘書長黃之鋒等人應邀來台參訪，抵達桃園機場時遇「暴力接機」、險遭毆打，不少統促黨成員在場，還企圖衝破警方封鎖線。同年四月，林飛帆在彰化辦婚禮，統促黨成員率隊「路過」，連終身大事這等場合都來鬧場，統促黨被網友罵翻。

二○一七年九月，中國選秀節目「中國好聲音」在台灣大學舉行，統促黨成員到場鬧事，還以甩棍攻擊四名學生。去年九月，美國在台協會內湖新館落成典禮，統促黨也到場插旗抗議。

統促黨在二○一七、二○一八年的十月一日，都上街遊行慶祝中共國慶日，甚至連反年改團體上街抗議時也來湊熱鬧。今年二月統促黨到立院抗議滋事時，張安樂跌進自己帶往抗議用的棺材內，還引起網友拍手叫好。

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