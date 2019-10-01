潑漆案兩嫌犯交保 內政部盼檢抗告

2019-10-01

〔記者王定傳、涂鉅旻、姚岳宏／台北報導〕中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉及男子梁太富，前天涉嫌對香港歌手何韻詩潑灑紅漆，台北地檢署複訊後以涉犯組織犯罪條例等罪嫌聲押禁見，但台北地方法院雖認為，胡、梁兩人有涉犯妨害合法集會遊行等罪嫌且有串、滅證之虞，但未能證明有組織犯罪及逃亡、反覆實施之虞，裁定胡男二十萬元、梁男十萬元交保。

對此，內政部長徐國勇昨在臉書表達失望，認為台灣不應容許暴力份子用暴力行為，妨害人民合法權利行使，盼檢察官提起抗告。北檢表示將在收到裁定書後展開後續偵查動作。

警政署昨晚表示，從證據顯示，幕後有更重要的教唆者仍未到案，交保恐不利日後向上偵辦，將建請檢察官提出抗告，以防止暴力犯罪再度發生。

法院認為，在組織犯罪部分，胡嫌等人辯稱，犯案前雖有開會，但只是臨時召集討論，法院亦認為，該會議是在犯罪前兩小時所開，均在討論潑漆等細節，尚無法證明是持續的結構性組織。

另外，強制罪嫌部分，胡嫌等人雖在會議中有提及安排他人倒餿水、尿液，且有類似犯案紀錄，但法院認為，倒餿水本是犯罪計畫之一，且胡嫌之前被判刑並非強制罪，他又當庭表示不會再用此類手法表達意見，無法證明有反覆實施及逃亡之虞，因此裁定交保。

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