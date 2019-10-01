辦統促黨 政府高層：鎖定很久了

2019-10-01

〔記者邱燕玲、涂鉅旻、姚岳宏、徐聖倫、沈佩瑤、葛祐豪、王冠仁／綜合報導〕香港歌手何韻詩來台遭到統促黨成員潑漆，行政院長蘇貞昌昨嚴正表示，政府公權力不會放任惡徒當眾對和平遊行的群眾施暴。政府高層不諱言，對於統促黨，「我們已鎖定很久了」，將會請相關單位處理。

統促黨曾涉及「香港眾志」秘書長黃之鋒來台遭「暴力接機」等多起爭議事件。由於涉及潑漆案的兩人是累犯，政府部門已決定朝組織犯罪方向處理這次事件，而且「近期就會有動作」。

蘇揆昨受訪時表示，「在台灣，我看到這樣的事情非常憤怒及不以為然！」台灣是自由、民主、法治國家，絕不容許任何人用暴力、不法手段做人身的侵害。「在光天化日採訪時，有前科的暴徒竟有計畫的施暴，非常不可容忍！」

蘇揆昨也在臉書PO文表示，政府公權力也不會放任惡徒當眾對和平遊行的群眾施暴，遇到這類事情，政府絕不寬貸、一律強制執法。

內政部長徐國勇昨表示，胡、梁二名犯嫌行徑，是有其預謀、有分工，且是「組織性及持續性」的以暴力手段，妨害他人行使應有權利，除違反法律，更不符民眾觀感及法律期待，對社會治安具有持續性的威脅，已構成犯罪組織。

對於胡志偉、梁太富的行為，統促黨在第一時間公開稱此為「個人行為」。徐國勇回應，內政部相關單位就此案已朝組織犯罪方向處理，並逮捕相關人士，是否還有其他情況，以及背後有無教唆者、相關資金來源以及其他相關人員，都還在釐清中。

統促黨十一北車辦活動被駁

台北市警局指出，統促黨以「慶祝光輝十月廟會民俗活動」為由，申請在今日於台北車站南二門前廣場舉辦集會遊行活動，但警方考量台北車站處於三鐵共構的交通樞紐，為保障大眾交通秩序及公共利益，不許可該團體於該處舉行集會。若統促黨今依然上街，警方一定強勢執法，依法逮捕嚴辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法