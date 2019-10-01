統促黨頻滋事》時力：斷北京在台暴力之臂

2019-10-01

〔記者謝君臨／台北報導〕香港歌手何韻詩遭統促黨成員潑漆，各界同聲譴責。時代力量黨主席徐永明表示，統促黨長期以黨之名掩護黑勢力，是名副其實的「中共代理人」，唯有瓦解背後的組織犯罪基礎，才能「斷了北京在台的暴力之臂」，中國對台灣各層面都已經滲透極深，修法多拖一天，紅色勢力籠罩台灣的壓力就會更大。

徐永明表示，黨團上會期提出專法，也就是「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」，上週另提「兩岸人民關係條例修正草案」，專法或修法都可以，雖然目前可用組織犯罪查辦，但根本之道應從「中共代理人」修法的面向處理會比較完整。

比較時力所提出的專法與修法版本，其精神與概念一致，修法重點包括增設在地協力者登記制度；明定主管機關資訊揭露義務，每半年向立院提出報告；收受中共資金為其進行政治宣傳，最高罰二千萬元；現職或退離職未滿三年的政務官、涉及國安事務人員，若擔任中共黨政軍機關職務，最重處七年徒刑、罰金五千萬元。

徐永明表示，包括本次潑漆事件，之前香港眾志秘書長黃之鋒來台，遭「白狼」張安樂之子張瑋帶黑衣人暴力接機，揮手攻擊執勤員警，依妨害公務罪起訴，但竟無罪；台大中國新歌聲濺血事件，也是張瑋帶頭鬧事，依傷害、恐嚇等罪起訴，卻只判拘役四十天，還可易科罰金，這些事件全都與統促黨有關。

裁罰過輕 無遏阻作用

徐永明指出，因裁罰過輕，統促黨至今仍橫行無阻，甚至在台港大遊行中向香港歌手潑漆，簡直是目無法紀。徐呼籲，統促黨掛著政黨招牌幹黑道組織做的事，內政部一定要查辦到底，「政治掃黑勢在必行」。

徐永明說，統促黨長期以黨之名，掩護黑勢力，就是名副其實的「中共代理人」，中共勢力不僅滲透台灣，且目無法紀作為越來越囂張，已嚴重危害台灣民主，唯有瓦解背後的組織犯罪基礎，才能「斷了北京在台的暴力之臂」。

徐永明強調，懇請執政黨承諾，無論是立專法或修「兩岸人民關係條例」，年底前一定要處理完成，杜絕中共爪牙在台橫行。

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