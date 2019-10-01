中共代理人修法 柯建銘：該做就做 但不能錯殺無辜

2019-10-01

〔記者謝君臨、林良昇／台北報導〕蔡英文總統之前宣示將於立法院本會期完成「中共代理人」修法，民進黨團上會期提出修法版本，卻被批評定義不清，引發台商疑慮，在國民黨團全力杯葛下，「中共代理人」修法目前處於凝聚共識階段；民進黨團總召柯建銘強調，並非國民黨團阻擋就不修，「該做的，就應該要做」。

柯建銘強調，修法當然不能錯殺無辜、杯弓蛇影，讓台商有疑義，這都是我們考量的範圍，立委陳亭妃也有提出版本，刑度部分需考量罪刑相當原則，黨團內部還在討論，取得共識中。

柯建銘表示，「中共代理人」修法分為兩部分，一是專法，另一是修「兩岸人民關係條例」，我們反對專法，我們與中共是敵對勢力，相較於美國、澳洲的代理人制度，其國情、法體系與我國不同。

對於「中共代理人」修法問題，柯建銘指出，讓「中共代理人」申請合法、管道透明化，在台灣絕對傷害人民感情，怎麼可能合法納管，路上都是招牌說「我是中共代理人」，五星旗滿地插，這個台灣社會應該不會接受，只是「掛羊頭賣狗肉」，合法代理將引狼入室。

柯建銘說，黨團於上會期提出「兩岸人民關係條例」修法版本，其中包含罰則，這段時間一直在討論，力求完整，持平而論，是要如何形成共識，如何在現行的法體系裡面，包括「國安五法」中，看哪一點做不夠的，再修得比較精確。

民進黨團書記長李俊俋說，九月廿七日院會報告事項有兩個案子，一是陳亭妃所提，另一則是時代力量黨團，都是針對「兩岸人民關係條例」提出修法，時力之前提的是「反境外敵對勢力併吞滲透法草案」，民進黨團則是提「兩岸人民關係條例」，現在各補了一個案子進來，屆時將由委員會併案審查。

李俊俋強調，在處理法案的程序上，黨團態度一致，本會期是預算會期，法定事項需先排審，例如中選會委員同意權，還有預算審查，這些會先進行，之後再處理「中共代理人」等相關法規，一切按照既定步驟在走。

立院國民黨團總召曾銘宗則透露，民進黨團已經與國民黨團達成相關共識，本會期將暫緩推動「中共代理人」相關修法，過了本會期就屆期不續審。

國民黨：只要推案 隨時反制

曾銘宗說，民進黨內部也認為法案有其疑慮，包含違反新聞、言論自由及造成上百萬在對岸的台商、台幹、台生陷入三年以下有期徒刑的險境，引發很大的反彈。

曾銘宗直言，民進黨不會公開承認暫緩推動「中共代理人」修法，但假如民進黨有推動法案的動作，國民黨團隨時會反制。

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