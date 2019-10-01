34席不分區競爭激烈》小黨搶攻政黨票 席次恐被壓縮 民進黨拚保16席

2019-10-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨預計十月九日或十六日成立下屆不分區立委提名委員會，十一月中完成提名。黨內人士指出，要拿下二○一六年不分區當選席次的九成（十六席）「不是不可能」，下屆不分區名單除要有戰鬥力，還有兩個重要指標：第一，做為政黨的代表，要認同且推廣這次全代會通過世代共贏決議文的四大主張；第二，要為黨培養未來政治的人才。

民進黨在二○一六年大選拿下十八席不分區立委席次，此次有不少小黨搶攻政黨票，民進黨下屆不分區立委席次恐被壓縮。不分區名單競爭激烈，除黨內各派系推派的「政治組」名單，部分現任不分區立委也私下與所屬團體連署遊說，希望繼續排入下屆「專業組」名單內。

提名看戰鬥力及兩指標

黨內人士指出，對黨來說，不分區名單除要有戰鬥力，還有兩個很重要指標：第一，認同並推廣全代會通過「社會同行世代共贏決議文」。世代共贏決議文等同黨的行動綱領，是因應這次政治、國際、選舉的情勢提出，不分區做為政黨代表，要詮釋、告訴人民為什麼要有這四個主張。此外，該決議文的精神是世代共贏，一定的年輕化也是決議文是否落實的指標。

第二，不分區要為黨培養未來政治人才。部分區域立委選區長期是民進黨的艱困選區，徵召參選非常辛苦，因此地方及各種專業人才養成很重要，除了透過其他公職選舉，黨的不分區立委也是培養人才很重要一環。

保住現有的九成 不是不可能

至於民進黨如何提出夠亮眼的名單與其他泛綠小黨競爭？黨內人士認為，不分區名單「漂不漂亮」不是人云亦云，而是要告訴大家依據什麼指標來提出，若能達成這些指標就是好的名單。

黨內人士指出，即使下屆不分區立委席次可能壓縮，但若能突破傳統思維、不過於遷就政治現實，要拿下上次成績的九成「不是不可能」。若名單在社會沒有足夠號召力，加上其他小黨分食，下屆不分區席次恐變動更多。

黨內人士說，泛綠陣營小黨多，就算各小黨最後只拿到一％、二％，加起來還是很多，對民進黨來說都是影響，很多小黨的政黨票沒辦法到達五％席次門檻，可能都是「浪費」、讓「國民黨多了」，民進黨在不分區提名要更注意。

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