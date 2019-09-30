力拚明年編現達90％ 國軍人事費1662億 創11年新高

2019-09-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續招募志願役官兵，盼明年底達編現九十％目標，也進一步推升國防預算「人員維持費」金額。根據明年度中央政府總預算案，國軍明年「人員維持費」將達一六六二億元，較今年度的一五六五億元增加九十七億元，不僅創下近十一年來新高，更首度突破一六○○億元大關。

國防部明年編列三五八○億元預算，其中「人員維持費」為一六六二億元，較今年度的一五六五億元增九十七億元；作業維持費九五八億元，較今年增十六億元；「軍事投資」則編列九六○億元，較今年八九八億元增加六十二億元。

「一○八年國防報告書」內容顯示，國防部九十九至一○八年度的「人員維持費」，多維持在一三五三億至一五八五億元左右，唯明年度增至一六六二億元，創近十一年來新高。官員表示，這是因國防部全力推動募兵政策，期盼將現今八十四．三％編現，在明年底達九十％目標，攸關官兵待遇的「人員維持費」也因此增加。

不過，國防部預估，人員維持費佔國防預算比重不會節節攀升，國防部今年四月送抵立法院的「妥適規劃國防預算比重」報告評估，國軍「人員維持費」將在一一○年達到最高點，金額約一六四六億元，佔年度國防預算四十六％，在國軍人力達標後，人員維持費將持平不再增長，且國防預算每年隨ＧＤＰ等比例成長，預計在一一六年突破四千億元，國軍人員維持費比重，可望在一一八年降至卅九％左右。

但國軍明年人員維持費較軍方今年的預估報告估值來得高，官員強調，此報告僅為估計值，仍須視實際支出編列預算。

「一○八年國防報告書」也提及，在志願役官兵人力達標後，人員維持費所佔比例逐年下降，可用於提升現代化武器裝備的「軍事投資」預算，有助於兵力整建計畫整體性、長期性規劃，逐步強化國防戰力。根據國軍「妥適規劃國防預算比重」報告預估，「軍事投資」預算將在一一一年突破一千億元，一一八年達一五五○億元、佔國防部年度預算卅七％左右。

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