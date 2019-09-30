率黨公職遊行 卓榮泰︰撐港護台

2019-09-30

〔記者涂鉅旻、林良昇、王榮祥／綜合報導〕香港反送中運動昨日全球大串連，我國公民團體和學生在立法院外發起「九二九台港大遊行」，民進黨主席卓榮泰與黨籍立委、立委參選人、黨職人員參與遊行。卓受訪表示，台灣政府會保證人民合法權利，與中國政府和中國統治之處不同。他也盼相關能量能相互連結，向世界發出「我們的聲音」。

卓榮泰表示，他也向警察表達鼓勵之意，盼公權力給人民信心，所以雖然昨下著雨，民眾仍會一步步堅定地走，這都是自由、民主、人權的一大步。他希望撐香港、護民主，並守護民主護台灣。

時力︰各國共抗中共暴政

時代力量則由高階黨職人員率隊，立法院時代力量黨團總召黃國昌受訪表示，中共在背後指揮，導致港府進行人權迫害事件，因此不僅香港和台北市，全球各國要共同對抗中共暴政而站出來，盼在自由民主及相同價值下生活者，站出來支持香港人民。

黃國昌也表示，時力黨團認為，不管「難民法草案」或「港澳關係條例」修正，重要的不是立法形式，而是政府部門訴求應呼應香港人民。在香港抗爭人權遭受迫害者，不管就學或安置，都希望政府部門能展現積極作為。

韓競辦︰看反送中勿見獵心喜

針對九二九台港大遊行，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室昨聲明，對港人追求自由民主的決心表示感動與支持，韓雖未參加，但不代表不支持港人追求自由民主；聲明也提及今日香港不會是明日台灣，不希望有人抱著見獵心喜的態度看香港反送中。

韓競辦指出，香港的問題並不只是反送中，也不是只靠遊行就能解決，更重要的是香港的未來應該掌握在港人手中。韓競辦強調，台灣和香港不同，台灣沒有「一國兩制」問題，台灣只有中華民國存在與發展問題，只有民主生活方式永遠不變的問題；今日香港不會是明日台灣，相反的，今日台灣是明日香港的希望，也是明日大陸的希望。韓競辦也質疑總統蔡英文，雖不斷強調力挺香港民主自由，但其行為卻不斷戕害台灣民主自由。

國民黨︰盼港府與港人理性溝通

國民黨表示，台灣民間與學生團體自發性聲援香港，此乃對於民主自由與人權表達支持。國民黨企盼港府與民眾能夠理性溝通，大陸當局也應當協助港府儘速讓此事件和平落幕。

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