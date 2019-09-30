台灣挺港 10萬人不畏風雨上街

2019-09-30

撐香港、反極權 北中南高花東遍地開花

〔記者呂伊萱、涂鉅旻、吳柏軒、洪臣宏、蔡文居／綜合報導〕響應「九二九全球撐香港」，北中南高花東等地週末遍地開花舉行撐港活動。在米塔颱風逼近之際，在台北登場的「台港大遊行」仍有逾萬人不畏風雨昨走上街頭，在雨中撐傘、著雨衣，高呼「光復香港、時代革命」等口號，在台北博愛特區步行四公里，表達「撐香港、反極權」訴求。主辦單位宣稱參與遊行人數是十萬人。

「九二九台港大遊行：撐港反極權」活動獲得包括民進黨與時代力量等十一個政黨在內，將近二百個團體連署聲援。主辦單位表示，此次活動和所有在國會有席次的政黨聯繫，但國民黨、親民黨與無黨聯盟到最後都沒有回應，「我們對此感到非常遺憾」。在晚會上，主持人更帶領群眾吶喊，「國民黨出來！親民黨出來！無黨聯盟出來！」

主辦單位提四主張︰拒一中和平協議

發起團體、台灣公民陣線發言人江旻諺重申，遊行四大主張為「五大訴求缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「台港同學齊上齊落」、「庇護機制刻不容緩」。香港邊城青年發言人Kuma發言強調，這是自由與極權的戰爭，也是記憶與遺忘的戰爭，「香港的戰鬥還沒結束！」呼籲所有愛好自由的人並肩同行。

隊伍自下午四點從立法院濟南路旁舞台集合出發，一路行經西門町與台北車站，再返回濟南路進行晚會。遊行隊伍拉得十分長，前頭已繞行到漢口街與博愛路口時，隊伍尾巴才離開濟南路，主辦單位最後宣布十萬人參與遊行。

除台北遊行外，新竹東門城、高雄凹子底公園、台南忠義國小、花蓮中山公園和台東美術館昨日均舉行撐港集會，主辦單位表示，根據統計，新竹有四百人、台南有兩千人、高雄有五千人，於廿八日台中集會亦有千人。

發起昨日台港大遊行之一的青年團體─台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，台灣應與香港同在，也盼香港「真普選」擺脫中國壓迫。台灣學生聯合會理事、成功大學前學生會長陳估熊說，反送中初期就在全台發起聲援，包括成大、中山大學、雲科大等八校參與，不料竟有台藝大、東吳、東華等校港生因支持反送中被港府逮捕濫訴，無法來台完成學業，希望與香港同學一起上課、「台港學生齊上齊落！」

中研院副研究員吳叡人認為，七百萬港民歷經百日戰爭，已形塑出香港成熟共同體，台、港唇亡齒寒，須慎防中共對港冒進，也盼港民集體智慧找出下階段出路。經民連召集人賴中強表示，香港已建立共同體意識，使他相當欽佩，但台灣還有群人希望用接受「一中」換取和平；只要承認一中，就是由中國自己定義，期盼台灣建立民主防衛機制。

香港大專學界國際事務代表團代表陳穎茵表示，台灣人應該看看香港的情況，珍惜僅存的自由、抓緊民主。此外，被香港反送中運動參與者傳唱的「願榮光歸香港」，在我國作詞家、台語老師改編為台語版後，由董事長樂團主唱吳永吉首度公開唱誦。主辦單位期盼將改編版本，傳唱至中國和全世界。

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