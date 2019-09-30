全球反送中 同步撐香港

2019-09-30

24國65城市響應 高喊香港加油 籲中國停止暴政

〔駐日特派員林翠儀、編譯張沛元、劉宜庭、國際新聞中心／綜合報導〕十月一日中共建政七十週年前夕，香港民眾廿九日發起「全球反極權大遊行」，計有二十四個國家、六十五座城市共襄盛舉，包括日本、美國華盛頓特區、澳洲雪梨、德國首都柏林均有抗議或遊行活動，向香港代表處或中國大使館表達對香港人的支持，以及「反送中」的決心。

有六百名民眾廿九日下午前往香港駐日經濟貿易代表處前抗議，高喊「香港加油」口號。參與撐港遊行的台灣周姓留學生表示，他選擇站出來是要讓中國知道，中國的作法很粗魯野蠻，也要讓更多台灣人知道，明年總統大選很重要，如果投錯票、不關心政治就會被當成白痴、被統治。

這場遊行是由在日港人透過網路號召的自發性活動，擔任活動統籌者之一的陳星矢是港日混血的在日港人。他受訪時表示，五大訴求缺一不可，還有香港警察的行為是不能原諒的、不被允許的。透過昨天的遊行，想對香港的朋友說，他們在日本也一直努力，希望日本人看到香港人是不會放棄的。 除了在日港人，遊行隊伍中還有多名台灣、日本和外籍人士參加。

至於澳洲雪梨市中心的九二九全球撐香港集會有超過一千人出席，大批抗議人士身穿黑衣、高舉寫有「救救香港」、「停止暴政」等字樣的標語，更不忘高喊「加油」，還有人撐起象徵二○一四年「雨傘革命」的黃色雨傘，或分發象徵和平的紙鶴。東部大城布里斯本（Brisbane）也有撐港活動。

美國華盛頓特區有逾百名香港、台灣、美國民眾，二十八日聚集在白宮附近的華盛頓紀念碑前遊行，有人戴著頭盔，拿著五年前做為「雨傘運動」象徵的黃色雨傘，也有許多台灣民眾揮舞中華民國國旗到場聲援。

羅冠聰在華府披旗 向鄭南榕致敬

人在華府訪問的香港本土派政黨「香港眾志」創黨主席羅冠聰身披「１００％自由」旗幟出席致詞。他表示，身上的旗幟是參考台灣言論自由鬥士鄭南榕對台灣主權及「百分百言論自由」的追求，具有向鄭南榕致敬的含義。在華府出席國會聽證會的羅冠聰指出，他評估美國國會有望在年底前通過旨在保障香港民主與自治的「香港人權與民主法案」。

德國首都柏林二十八日有旅居當地的港人以「反極權與暴政」為號召發動示威，逾百名港人高舉「沒有暴徒，只有暴政」標語，呼籲德國協助捍衛香港的民主和人權，我駐德代表謝志偉也到場聲援。除了柏林，慕尼黑、法蘭克福、漢堡等德國城市也有港人同步舉行示威。

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