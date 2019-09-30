《韓稱小時候爸媽不准打電動》柯文哲：韓那年齡哪有電動

2019-09-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前透過臉書闡述對電競產業想法時，自稱在他小時候，許多父母親都跟小孩說不要打電動；柯文哲昨聽到這說法後，直接打臉韓國瑜，笑稱他那個年齡（年代）哪有什麼電動？拜託。

柯文哲進一步質疑，自己那個時代哪有電動？電動是這幾年才有的，很奇怪，他（韓國瑜）的時代沒有電動，一定是他的小編，他建議常找小編寫（文章），自己也要再看一下，小編跟他年齡有落差，他那年齡哪有什麼電動、拜託。

疑因在高市議會進行施政報告內容中，竟出現已經取消的電競比賽，引發外界非議；高雄市長韓國瑜事後透過臉書，詳細闡述他對電競產業的想法與市府政策，該文以「翻轉的希望在於你所不了解的產業」為題，文章最後一段則指出，在他小時候，許多父母親都會跟小孩說不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課。

內文同時提及時代已改變，電競產業不論在軟體開發、硬體設備，還是電競選手的培育方面，高雄市都希望有機會參與其中，鼓勵北漂青年返家。

對於柯文哲那時哪有電動的說法，新聞局長王淺秋回應韓市長是闡述他年輕時，小編誤植為小時候，電玩定義很廣，有大型機台，也有最早期很簡單的掌上型電動，韓市長臉書本意是時代改變，電玩世界已進化到電競網路世代，市府很重視這部分的發展與潛力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法