被韓粉包圍辱罵 黃捷告公然侮辱

2019-09-30

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕韓粉陸續在市政活動、議事廳辱罵議員的暴力舉止，時代力量議員黃捷昨告韓粉公然侮辱，警方昨晚通知蔡男（六十九歲）、陳男（七十一歲）到案，二人辯稱情緒發洩，否認故意公然侮辱，黃捷表示，議員質詢市長天經地義，呼籲韓市長不該放任韓粉對議員人身攻擊。

警通知到案 2男辯稱情緒發洩

曾遭韓粉嗆辱的民進黨議員李喬如，昨也聲援黃捷，要求韓國瑜公開譴責韓粉的暴力行為。

時代力量議員黃捷前日遭韓粉包圍辱罵「垃圾」，韓粉甚至作勢打人，黃捷昨到鳳山警分局提告，曾遭韓粉辱罵的民進黨女議員李喬如也到場聲援，擁抱黃捷為她加油打氣。

黃：議員質詢市長天經地義

黃捷表示，韓粉並非第一次攻擊議員，有議員收到恐嚇信，還有議員家人被威脅，甚至有韓粉衝進議會罵女議員「臭三八」，嚴重影響議員進行市政質詢，提告不只是警示，是要讓高雄回歸正軌，議員質詢市長是天經地義的事。

籲韓不該放任韓粉對議員人身攻擊

她呼籲市長韓國瑜的愛與包容，應先從約束韓粉開始，而不是帶頭煽動仇恨，製造對立、矛盾來分化社會，結果又無法約束韓粉，放任韓粉對議員人身攻擊，應該尊重不同的意見，才是民主社會的基本價值。

李喬如：群眾攻擊議員前所未聞

議員李喬如表示，黃捷參加市府主辦的敬老活動，卻遭韓粉人身攻擊，是否意指質詢韓國瑜的議員參加市政行程，就要遭受這樣的手段，她當議員廿五年，歷經藍綠執政，前所未聞群眾攻擊議員的暴力行為。

針對韓粉圍困時代力量議員黃捷叫罵，以及衝入民進黨團辦公室對女議員罵「臭三八」等脫序的不理性行為，台北市長柯文哲昨被媒體問及柯粉與韓粉的差異？柯粉若不理性時，如何約束？柯並沒有批判韓粉，認為他的支持者像鍵盤革命家，柯粉較多知識份子，較年輕、含蓄，比較不會有過激行為，還笑說柯粉被罵時也比較安靜。

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