《洪秀柱批民進黨「俗辣」》台灣基進嗆洪秀柱 要當中國人快走不送

2019-09-30

〔記者蔡文居、萬于甄、王俊忠／台南報導〕國民黨前主席、台南立委參選人洪秀柱前晚出席新黨在台南舉辦的全代會餐會，猛批民進黨是「俗辣」不敢修法。對此，台灣基進台南黨部昨天反嗆洪秀柱「俗辣！」要當中國人自己回中國，快走不送。

台灣基進認為，台灣從來不屬於中國，未來也不會，即使文化上有些許重疊，但我們在國族上仍代表不同的主權、不同的國家，請洪正視台灣人對本土意識的自我認同。

對於洪兩岸統一的立場，台灣基進組織部副主任李宗霖表示，洪秀柱今年初提到一國兩制在台灣被污名化，但就在反送中事件爆發後，香港人用行動向台灣人示範一國兩制的不可信。如果洪如此熱愛中國，「自己包袱款款回中國，台灣基進願意出機票錢送洪回中國，快走不送。」

李宗霖說，九月廿九日是全台大串聯的撐香港遊行活動，在遊行前一天卻聽到洪這樣的兩岸統一立場，企圖讓台灣落入一國兩制的陷阱，最後被併吞而萬劫不復，這樣的立委參選人是人民想要的嗎？台灣人民真的想像香港人一樣每日活在催淚彈、胡椒噴霧、被送中的恐懼之中嗎？

洪秀柱也遭王定宇質疑其在新黨場合談話認同一國兩制，洪回批王定宇沒其他競選步數，請王定宇不要再玩文字遊戲。王定宇反擊說，洪秀柱在上月十三日說要用「一中同表」與他辯論，怎麼事隔一個月後，敢說敢言的洪秀柱就不見了，如今卻說「一中同表、一國兩制」的議題是陷阱、栽贓，呼籲洪秀柱對選民交代清楚，誠實面對自己的主張，不要欺騙選民。

前新北市長朱立倫昨為立委參選人林燕祝成立聯合競選總部站台，面對外界「韓朱配」聲音不斷，朱立倫說，「不要造成韓國瑜的困擾，也不要造成我的煩惱」。

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