郭：將轉換戰場 在立院貫徹理想

2019-09-29

舉辦首場感恩見面會

〔記者陳昀／台北報導〕宣布不角逐二○二○總統的鴻海創辦人郭台銘昨天在台北三創生活園區舉辦首場「感恩見面會」，活動尾聲曝光郭在九月十一日完成、最後卻沒能對外發表的連署競選影片。郭台銘表示，雖然宣布退出大選，但將轉換戰場，年底將展開行動，在立院貫徹理想。

郭台銘開場時領唱國歌後未發言，直到四小時活動結束前才上台，郭粉代表及幕僚發表感言，合唱「隱形的翅膀」、「感恩的心」等歌曲，並進行合照、抽獎等活動。前國民黨立委周守訓、盧嘉辰及馬政府時期的政務委員朱雲鵬皆到場。

郭台銘上台後首先表示，對不起讓大家失望，他雖然宣布退出總統大選，但將轉換戰場，年底前會展開行動，在立院貫徹他對國家福利政策、新經濟方向，以及年輕人面對世界產業結構變遷的對策等想法，智庫最近也預計推動一百億元身障基金案子。

提立委選舉三原則 籲投給服務經濟者

郭指出，立委選舉目前沒有名單，但有三個原則：一、請投給服務經濟、而非服務政黨派系的候選人；二、請投給支持創新，顧及民生、社會公義，縮短貧富差距的候選人；三、請支持務實、中道、理性，不操弄族群、意識形態騙票的候選人。他強調，當初想出來選，就是要許年輕人一個未來，這樣國家才有未來，盼大家團結推選對國家認同、對社會有貢獻的候選人。

現場播放影片 證明當時參選總統決心

永齡基金會執行長劉宥彤也在活動尾聲說，其實郭台銘九月十一日所做的影片是決定要發起參選總統連署，先前台北市長柯文哲親信蔡壁如的「感受」只是她個人的感受，若外界誤會郭台銘當時的參選決心，郭會很難過。隨即在現場播放郭的宣布參選總統影片。

郭台銘在影片中表示，即使沒有政黨奧援，憑著對中華民國的熱情，仍願為二千三百萬人拚搏一戰，渴望成為台灣人民親自提名的總統候選人，邀請大家連署郭台銘，讓他成為第一位超越黨派的「全民總統」，他能做到政黨提名總統做不到的事，絕對不會貪污，並且用人不問顏色、只問才德，改革不問派系利益，只有中華民國利益。他強調，只有獨立參選的郭台銘能帶領中華民國走向全新的康莊大道，讓台灣重回世界戰略地位。

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