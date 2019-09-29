學者觀點︰台灣應建構主場外交

2019-09-29

〔記者彭琬馨／台北報導〕南太國家索羅門群島、吉里巴斯轉向中國後，台灣與其餘四個南太友邦關係備受關注，美方也數度出手協助台灣鞏固邦交。台灣智庫執行委員賴怡忠昨受訪時表示，台灣應該把握美國有高度意願的此刻，建構屬於台灣自己的主場外交，讓擁有共同價值的盟友，能與我國高層官員建立制度性的對話機制；中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程則說，台灣應加強與澳洲合作，並與美方共商相關援助計畫，共同鞏固南太友邦。

利用美既有人脈 強化國際存在感

賴怡忠受訪時強調，台灣目前的問題主要是因為中國不斷奪我邦交、同時封鎖台灣的國際參與，「台灣國際存在感被中國有系統地消滅」；他認為，台灣與美國在南太還存在太多發展的可能性，但這些都需要台灣自己積極主動地向美方提出合作議程。

賴怡忠說，若台灣希望能強化國際存在感，應思考如何利用美國既有人脈網絡，「創造新的國際單位」，讓台灣官員也能與其他邦交、非邦交國官員正常公開地會面。他並指出，包含台美共同舉辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、玉山論壇等，都是現有屬於台灣主場外交很好的架構，應努力納入其他更多國家。

加強與澳合作 和美共商援助計畫

林文程則表示，索羅門與吉里巴斯遭中國挖角後，已引起美國警覺，但他認為，台灣除向美主動提出合作計畫藉以固邦外，更應強化與澳洲的合作，「畢竟澳洲是南太的老大、援助最多」。林文程說，他不認為美方會因為台美關係友好，考慮修改相關的台美互動架構，或是協助台灣與他國建交，但能透過美國會通過其他友台法案，補強現存法律闕漏的部分。

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