祝賀吐瓦魯國慶 聲明提及台灣 美國務卿︰歡迎吐國與台合作

2019-09-29

〔記者彭琬馨／綜合報導〕台灣位於南太平洋邦交國吐瓦魯甫選出新總理那塔諾，原立場友台的前總理索本嘉下台，外媒報導「吐瓦魯更換總理，是否持續挺台埋下變數」，認為兩國關係面臨考驗。美國國務卿龐皮歐華府時間廿七日發布聲明，除祝賀吐瓦魯建國四十一週年，還特別在聲明中提到台灣說：「歡迎吐國與台灣、美國、日本、澳洲及紐西蘭等民主政體合作，共同推動自由開放印太地區」。

外交部︰感謝美方的支持

對此，外交部表示，感謝龐皮歐展現美國政府對我國的一貫堅定支持，未來將積極推動各項有助友邦民生福祉的計畫，也將在既有良好基礎上持續與美國及理念相近國家攜手合作，善盡區域成員的責任，捍衛自由民主制度。

在中國連續挖走台灣邦交國索羅門群島與吉里巴斯後，美國提高挺台動作因應，美國參議院先是通過協助台灣固邦的「台北法案」，代表行政部門的美國務院亞太副助卿孫曉雅也透露，她將在兩週內以APEC（亞太經合會）資深官員身分訪台。

龐皮歐廿七日發表聲明，除祝賀吐國建國四十一週年外，也提到美國自一九七八年與吐國建交以來，美吐就是關係緊密的朋友。龐皮歐並祝賀吐國今年八月成功舉辦太平洋島國論壇，彰顯吐國對區域夥伴提供的關鍵對話價值。

聲明並說，美國期待與吐國深化雙邊關係，並能持續強化印太區域的自由與開放經濟。

台灣目前邦交國十五國，其中太平洋友邦有帛琉、馬紹爾群島、諾魯與吐瓦魯四國。

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