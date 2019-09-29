韓粉包圍辱罵 黃捷將告公然侮辱

2019-09-29

〔記者陳文嬋、洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨參加鳳山九九重陽活動後離去，時代力量議員黃捷受訪突遭多名韓粉亂入，包圍辱罵「垃圾」，甚至作勢要動手；黃捷譴責暴力並決定明上午提告公然侮辱，要讓社會知道高雄絕非一言堂，她呼籲韓國瑜應約束韓粉，不該放任韓粉攻擊跟他立場不同的人。

鳳山區公所昨舉辦九九重陽活動，韓國瑜開心與長輩合唱「甜蜜蜜」，沒想到韓前腳剛離開，黃捷受訪卻突遭多名韓粉亂入，對她比出倒讚手勢，公然辱罵「垃圾」，嗆聲要罷免她，甚至逼近黃捷，作勢要動粗，但被在場記者出聲制止，並報警護送黃捷離去；不過，卻有更多民眾對黃捷比讚，高喊「加油」為她送暖，肯定她的問政表現。

黃捷強調，個人榮辱是小事，但韓粉不理性行為已非首次，之前衝進議會罵議員「臭三八」，寄恐嚇信到服務處，甚至威脅議員的家人，嚴重影響議員監督市政的工作，她決定明天上午將提公然侮辱告訴，向韓粉提告，讓社會知道高雄不是一言堂，應尊重不同的意見。

黃捷指出，韓國瑜高喊愛與包容，卻從未譴責過韓粉惡行，面對不同立場的人，支持他的就是愛與包容，不支持他的就是譴責對象，韓應檢討雙重標準。

民進黨高市議員邱俊憲則因無法忍受韓粉在網路散播不實污衊言論，昨凌晨透過臉書指出，前晚已至轄區派出所做完筆錄、正式提告；他強調，沒說過的話、不能被任意栽贓，裝睡的人叫不醒，只有訴諸法律、捍衛名譽與權益。

台北市長柯文哲昨晚分析總統大選，針對高雄市長韓國瑜民調支持度滑落，不信任度高達六十五．五％，他以「猴子不是爬到樹上，才屁股變紅的，而是猴子爬到樹上，紅屁股才被看到」評論；美麗島電子報董事長吳子嘉「補槍」表示，韓國瑜很會爬樹，這是事實。

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