基進黨批韓國瑜蹭「返校」 不提白色恐怖

2019-09-29

〔記者陳文嬋、黃建華／高雄報導〕國片《返校》熱賣破億元，市長韓國瑜昨看《返校》，致詞稱支持國片，承諾挹注文創產業，搶攻年輕選票；但基進黨批評韓國瑜絕口不提白色恐怖，質疑蹭《返校》票房破億熱度，以為蹭《返校》就可拿到流失選票？

媒體也問行政院副院長陳其邁對《返校》這部電影的看法，陳其邁說，這是一部敘述過去國民黨的威權統治、白色恐怖，是遊戲劇作改編的電影，也描寫當時這些白色恐怖受害家屬的一些想法。這對於台灣在轉型正義的過程裡面，如何面對歷史、深刻反省，是一部相當好的電影。

國片《返校》部分場景於黃埔新村拍攝，不過本月十九日的高雄首映會，市府只有文化局副局長出席，韓國瑜一度挨批不支持，昨參加青年局舉辦活動，觀看電影《返校》，邀請青年創業家、義守大學電影系與高師大視覺設計系學生，用行動支持國片。

但基進黨批評韓國瑜致詞僅說支持國片，絕口不提白色恐怖背景，「韓市長是忘記了，還是不想講出來？」尤其《返校》上映迄今一週，市府一反過去投資電影都會大力支持的常態，採取冷處理，直到昨天電影票房破億，在青年世代颳起返校旋風，韓國瑜才跑來電影院蹭熱度，質疑韓國瑜以為蹭《返校》就可以拿到流失的青年選票？

基進黨說，《返校》就是國民黨的跨國屠殺紀錄，過去韓國瑜不斷稱國家機器，昨終於進電影院見識「真國家機器」樣貌，期待韓國瑜在看完電影以後，可以曉得真正的「國家機器」如何運作、如何壓迫人民與自由。

中客破壞中山連儂牆 陳其邁：絕不寬貸

陳其邁昨南下高雄市出席「二○一九年第八屆總統盃全國太極拳錦標賽」時，被媒體問及中山大學連儂牆遭中客破壞一事，他強調假如有任何暴力侵害言論自由行為，政府絕不寬貸。

此外，陳其邁也對「大港開唱」及高雄市議會「抽籤質詢」等事件表達其看法，他認為，假如帶著政黨的顏色，將「大港開唱」很多不同的獨立樂團講成下流或不入流，這是以偏概全。

而對於議會護航、抽籤質詢等亂象，陳其邁認為，假如議員的權利可以用這種抽籤的方式來剝奪，這恐怕不是一個好的例子。

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