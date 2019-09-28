陳明文300萬案 告發人籲檢辦到底

2019-09-28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕民進黨立委陳明文在高鐵遺失三百萬元，失而復得，法治時報社長黃越宏及前立委林國慶分別向檢方告發陳明文涉犯洗錢防制法之特殊洗錢等罪嫌，黃、林兩人昨到嘉義地檢署出庭，籲檢方發揮道德勇氣辦到底。

黃越宏：300萬疑為看板「補貼」費用

黃越宏表示，他接獲民眾爆料，三百萬元疑為立委選舉的三支大型選舉看板「補貼」費用，三百萬元丟在高鐵未取，疑為對方對「補貼金額」有意見而未拿取，希望檢方查明。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，嘉檢上週五傳喚兩位被告陳明文、陳政廷父子及陳妻廖素惠、陳明文大姊與兒子等三位證人說明，昨天傳喚黃越宏、林國慶兩位告發人，以釐清告發內容是否構成相關適用法條。本案由嘉檢主任檢察官郭志明及承辦檢察官江炳勳等人組成專案小組偵辦。

陳明文律師陳澤嘉指出，全案交由司法調查證明清白。據了解，陳明文與家人上週五出庭時一致表示，三百萬元是親友間借貸，因陳政廷想到菲律賓投資經營珍珠奶茶，三百萬元由陳明文大姊的兒子帳戶分次領出，先將該款項挪給陳政廷使用。

林國慶說，希望檢方調閱案發後陳明文的通聯紀錄，追查有無與法務部次長蔡碧仲密切聯絡，也請高鐵提供案發當日的相關影像，追查現金上的封條是否與陳明文提供的銀行往來紀錄相同。

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