「中國政治若像豬瘟外溢」蘇揆：台灣將失民主自由

2019-09-28

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨赴立法院進行施政報告並備詢，他報告時細數政府近來諸項施政績效，談到非洲豬瘟防疫，以豬瘟散佈地圖來比喻政治現況，強調若這張圖變成中國的「政治外溢」，屆時台灣人不只沒豬肉吃，連民主自由都會沒有，呼籲國人同胞一定要團結一心。

施政報告 籲國人團結一心

蘇揆指出，他從上任第一天起就在處理非洲豬瘟防疫，要求對疫區入境旅客的手提行李全面查驗，並整合十四個部會共同投入防疫，所以八個月來雖有越南等九個國家或地區受中國非洲豬瘟病毒傳播影響，但台灣仍把非洲豬瘟防制於境外，既保護了養豬業，也讓國人至今還有豬肉可吃。

蘇揆接著話鋒一轉，以豬瘟擴散地圖切入政治議題，表示沒豬肉可吃已是很不得了的事情，但若這張地圖變成中國「政治外溢」的狀況，那就不只是沒豬肉吃，而是連民主自由都會沒有，這就是今天台灣的處境，希望國人一定要團結一心。

除了非洲豬瘟與兩岸問題，蘇揆也細數上任以來各項施政表現，包括今年我國第二季經濟成長率二．四％為亞洲四小龍之首、從稅務不合作名單除名、解除漁業黃牌警告、被亞太防制洗錢組織（APG）評鑑為最佳等級、口蹄疫順利拔針成功等。

蘇揆還提到，目前台商回台投資金額已經達到六千億元，帶來五萬多個就業機會，此外，政府也確保國內用電無虞，即使去年工業總用電量與今年七月十七日用電量均突破歷史新高，但今年與明年的備轉容量率仍達十％，備用容量率也達十五％以上。

在賦稅政策部分，蘇揆表示，今年減稅政策大幅減輕受薪階級稅負，讓年輕人、育兒家庭及弱勢者特別有感，共計五四二萬戶受惠，退稅額也成長到將近五百億元。

在強化國防戰力部分，蘇揆提及，新式高教機準備在明年升空，國造潛艦也可望在二○二五年成軍，我國也接連獲得美國軍售，包括M1A2坦克及F-16V新型戰機等。

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