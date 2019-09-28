薛瑞福：帛琉、馬紹爾也面臨外交轉向壓力

2019-09-28

外交部：目前兩友邦邦誼穩定

〔記者彭琬馨／綜合報導〕美國眾議院外交委員會及自然資源委員會於華府時間廿六日，針對美國與太平洋島國關係召開聽證會，美國防部印太事務助理部長薛瑞福在會中示警，指台灣友邦帛琉與馬紹爾群島也面臨轉向中國的壓力。對此外交部發言人歐江安昨指出，我與帛琉及馬紹爾群島目前邦誼穩定，對於相關示警發言表示感謝。

薛瑞福批中搞債務陷阱外交

中國上週連續挖走我國在南太平洋的索羅門群島、吉里巴斯兩邦交國，中國強硬舉措引起美國關切。美眾議院外委會與自然資源委員會廿六日對此召開聽證會，薛瑞福在會中表示，儘管美國與帛琉、馬紹爾等友邦關係堅固，但中國使用「脅迫工具」試圖侵蝕這些國家主權，誘使其依據北京利益行事。薛瑞福並列舉經濟脅迫及債務陷阱外交，說明中國用來脅迫他國的可能方式。

廿六日的聽證會有多位美國官員出席，包含薛瑞福及國務院負責澳洲、紐西蘭與太平洋島嶼事務的亞太副助卿孫曉雅。

馬國駐美大使稱與台美關係良好

馬紹爾群島駐美大使札基歐斯也與會，他受訪時提到，中國今年稍早向馬紹爾提議，要在馬紹爾群島的「朗格拉普環礁」建造港口與一千棟住宅，以換取環礁的自治權。

札基歐斯強調，中國透過許多地方政府領導階層，嘗試施壓馬紹爾群島轉向承認中國，不過馬紹爾政府沒有接受，「我們與台灣、美國關係都很好。」

根據札基歐斯在聽證會提供的書面證詞，馬紹爾與中國去年的經貿往來達廿二億美元，而與美國的貿易卻只有三億一千萬美元，他認為北京的財務投入將會是馬紹爾與美國間最大的挑戰。

我外交部則強調，我與帛琉及馬紹爾群島目前邦誼穩定，雖然中國透過經貿等不同方式滲透，試圖影響我國的邦交，但帛琉與馬紹爾群島兩友邦近來在聯合國大會及相關國際場域均為我執言，馬紹爾國會日前亦通過支持台馬邦誼的決議案。

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