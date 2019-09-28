民進黨今全代會 蔡英文大造勢 賴清德缺席

2019-09-28

賴清德：時間上不方便參加

〔記者李欣芳、陳鈺馥、黃建華、楊政郡／綜合報導〕民進黨總統初選後，尋求連任的蔡英文總統與前行政院長賴清德如何合作，「蔡賴配」能否成局，備受矚目，民進黨今天將舉行黨慶與全代會，不過，賴清德表明因時間上不方便將不出席，蔡賴兩人今天確定無法同台。

蔡將與立委參選人同台亮相

總統府秘書長陳菊已表明，許多海外台僑期盼蔡英文與賴清德搭檔參選，就是希望「蔡賴配」，賴清德是否出任副手，尊重賴的意願。但據指出，賴清德在初選後保持低調，鮮少公開露面，雖然賴已表明支持蔡競選連任，但部分賴的支持者為賴在初選遭受的委屈抱不平，因此對蔡賴能否有具體合作較持保留態度。

接近蔡英文的人士則說，蔡總統將在適當時機推出適合的副手人選，蔡賴兩人要如何合作，仍待進一步具體溝通。

接近賴清德的人士表示，民進黨主席卓榮泰日前與賴清德碰面，說明初選狀況並致歉，同時提出邀約，希望賴十月中旬能到美國出席蔡英文後援會活動，爭取台僑支持。對此，賴清德說，感謝黨主席誠摯邀請，做為民進黨員，爭取台僑支持本來就是應該做的事。賴赴美意願高，但親賴人士強調，賴清德做為民進黨一員，爭取台僑支持本來就是分內事，無關「蔡賴配」。

民進黨卅三週年黨慶及全國黨代表大會今在圓山大飯店登場，全代會以「二○二○、世代共贏」為主題，預定通過拒絕一國兩制的「社會共贏世代同行決議文」，蔡總統並將與黨內區域立委參選人同台造勢。

中監核准扁出席黨慶活動

另一方面，前總統陳水扁接獲民進黨中央寄發的邀請卡，以歷任黨主席身分出席今天於中央黨部北平東路上的「台灣派對」黨慶活動，已獲中監核准。台中監獄副典獄長戴明瑋表示，訪查小組日前已接獲陳水扁口頭及書面陳述，提出二十八日出席民進黨黨慶活動與訪友行程，中監已掌握相關行程，後續會了解、觀察有無違規情事。

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