《台北立委第七選區》陳雨凡退選 與許淑華合作「下架費鴻泰 」

2019-09-28

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量提名台北市第七選區立委參選人陳雨凡與同選區民進黨立委參選人許淑華，昨天召開記者會，宣布經民調與多次協調後，為顧全大局並考量國際情勢，陳退選，與許合作，盼共同拉下該區國民黨立委費鴻泰。兩人並在記者會上擁抱、互相打氣及簽署共同聲明。

時力黨中央不知情 未獲通知

對此，時力黨中央表示，對於陳雨凡退選及記者會的內容並不知情，事前也未收到通知；時力秘書長吳佩芸強調，不會接受未經黨授權的各式民調，時力全力支持黨所有提名候選人的參選努力。

陳雨凡被視為已退黨的立委林昶佐人馬，宣布參選之初，即表態不排斥與綠營合作整合，不過時力在徐永明接任黨主席後，立委提名逐步與民進黨分道揚鑣，甚至在民進黨中執會提名許淑華參選後，發布新聞稿對民進黨開嗆，直指此舉「打破本月初兩黨主席對談的協議」。

目前除退選的陳雨凡，時力在新北市、高雄市、新竹市等地，皆有自提立委人選，直接衝擊民進黨現任立委選情。

陳雨凡昨在民進黨副秘書長林飛帆、無黨籍立委林昶佐陪同下舉行記者會，現場未見時力黨中央代表。陳雨凡說，這不是一個容易的決定，但絕非輕率或任意的決定，她深切體認，唯有團結才有可能拉下費鴻泰而帶來改變。

陳雨凡說，希望此區的整合經驗，能作為時力與民進黨的合作示範，徐永明多次對外喊話要與民進黨合作一事，「這一區已經達成目標」。

許淑華說，她與陳雨凡有共同理念、希望能守護台灣價值，也非常感謝陳雨凡願意接受整合；許說，費在立法院不斷提出通過中國自貿區的提案，要將台灣人的經貿鎖進中國，她希望能和陳雨凡合作，「下架費鴻泰」。

林飛帆說，明年不只要確保總統大選勝選，也要確保親中勢力不要過半，「雨凡不是退，而是進」，往台灣團結方向更進一步，他代表民進黨中央感謝陳雨凡。

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