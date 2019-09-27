「中國想盡辦法介入選舉」蔡籲團結投小英

2019-09-27

〔記者陳鈺馥、周敏鴻、洪瑞琴／綜合報導〕爭取連任的總統蔡英文昨日出席活動時重申，距離選舉只剩一百多天，中國一定想盡辦法介入台灣的政治、選舉，讓選舉結果對他們有利，拜託大家對她及台灣民主有信心，一起團結所有力量，讓她在明年一月十一日成功連任。

蔡英文昨出席「全國會計師後援會成立大會」，上千名會計師「會計師挺小英」、「蔡英文凍蒜」呼聲不斷。蔡英文致詞表示，選舉最後期間一定有很多攻防，有人想力圖扭轉情勢，過程中會有激烈、扭曲的競選手法，而且中國一定會想盡辦法介入台灣的政治、選舉，讓選舉結果對他們有利。

蔡說，中國最怕台灣強大，她呼籲明年一月十一日大家要去投票，「一定要投給蔡英文」，立委投給民進黨提名的立委候選人，第三張政黨票更一定要投民進黨。

蔡英文昨也前往桃園市國立體育大學綜合體育館，出席「世界台灣商會聯合總會第廿五屆年會暨第三次理監事聯席會議開幕典禮」，向台商致謝。她說，感謝台商們「一卡皮箱闖天下」，以經濟撐起台灣參加國際經貿活動的空間。

賴︰所有朋友一起加油

另外，民進黨基層期盼「蔡賴配」聲音湧現，前行政院長賴清德昨日表示，「初選對我而言已經結束，我也已經接受初選的結果，並且表達對黨提名候選人蔡英文總統的支持。」

賴清德證實與民進黨主席卓榮泰會面過。賴表示，卓主席表現道德勇氣，誠懇面對初選的過程，「我衷心希望所有朋友，共同迎向未來，一起加油，贏得大選勝利。」對於是否參加九月廿八日黨慶及全國黨代表大會，賴清德尚未決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法