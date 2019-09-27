柯我行我素 與宋種心結

2019-09-27

記者郭安家／特稿

台北市長柯文哲挖角親民黨台北市議員黃珊珊，有人認為是二○二○大選橘白合作的開端；其實，柯文哲市長連任後，柯宋關係已大幅變化。

據了解，兩、三年前，柯文哲還未與民進黨分手、還未浮現裂解他黨爭議時，親民黨內部即討論過「柯文哲問題」，一派意見主張與柯整合，一派則擔心「被柯吃掉」，黨內議而未決。近一年來，柯頻拉攏黃珊珊及親民黨台北市議員林國成，再牽動此敏感神經。

橘營人士說，今年三月黃珊珊在親民黨工作報告上告知宋主席，柯找她當副市長，宋認為柯要借人應透過黨政平台，不該跳過親民黨中央，據消息指出，當天場面非常難看。緊接著今年四月宋楚瑜出訪中國，接受中國官媒「新華社」專訪爆發爭議，黃珊珊立刻辭去親民黨文宣部主任一職，令宋措手不及。

而就在柯有意爭取親民黨總統門票當下，黃珊珊人事消息曝光，據了解，親民黨也不知情。黃幕僚解釋，今年三月已向宋報告，但當時北市府沒提就職時間，甚至前天黃也不知情，無從向黨中央報告時間。黃在受訪時拿三、四年前柯就曾徵詢過宋主席意見，做為理由。

宋一度想退回首席顧問聘書

橘營人士說，今年民眾黨創黨消息曝光，宋楚瑜事先不知情，宋一度想把台北市政府首席顧問聘書退回給柯文哲；八月六日創黨當天黨員名單出爐，林國成女兒林珍羽、黃珊珊地方服務處主任也在一百位創黨黨員之列，由於這兩人未來可能會接棒選議員，民眾黨也形同吸收了橘營種子。親民黨不僅恐因此大幅失去政黨票，民眾黨還吸收橘營新生代，也因此柯近日想爭取親民黨總統入場券才會頻碰軟釘子。

該人士指，今年柯文哲試水溫選總統，八、九月頻繁下鄉，透過親民黨人士接觸親民黨高雄市議員吳益政、與藍橘都友好的中華民國總工會理事長陳杰，並利用親民黨資源跑中南部行程，卻跳過親民黨中央，令宋身邊的人看不下去。今年九月十日媒體也報導，國民黨籍陳杰表示，為了爭取彰化縣第二選區立委，不排除與柯合作。

親民黨組織部主任張碩文說，宋楚瑜是見過大風大浪的人，親民黨基層民代、幹部第一時間都有打電話回報，但也坦言柯文哲與親民黨地方人士見面，是有黨內人士居間安排。

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