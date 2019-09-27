韓國瑜嗆中央「3個沒有」 議員討「3個道歉」

2019-09-27

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市議會民進黨團昨進行聯合質詢，在議場對韓國瑜「開箱」，質疑韓的政見頻頻跳票。市議員康裕成並批判韓國瑜民調最後、賴給花媽、一直說謊，應對高雄市民、前市長陳菊及一直說謊這件事給三個道歉。

韓：中央沒補助、沒政策、沒祝福

韓國瑜在答覆國民黨議員質詢時則強調，要打造高雄，需中央鉅額補助，若無補助，要有政策，不然也要有祝福，而中央補助、政策、祝福這三樣東西都沒有，但他非常有信心贏得選舉，如果當選，會加大力度照顧高雄。

民進黨團昨聯合質詢時，爆發藍綠衝突，紛爭平息後，民進黨市議員陳慧文質詢時指出，名嘴趙少康說韓國瑜四十歲以下沒票，年輕人覺得支持韓國瑜丟臉。陳說，「韓國瑜從當初一人救全黨，短短九個月走下神壇，變成全黨救一人」。為什麼？就是三個字「太貪心」，「沒那個屁股，別吃那個瀉藥」。

民進黨團並「開箱」檢視韓市長曾經開過的政見都陸續跳票，包括摩天輪、賽馬、漫威公司、阿諾、迪士尼、太平島石油、登革熱等。

康裕成則偕同簡煥宗、張勝富等多位議員，進行聯合質詢。康裕成拿天下雜誌民調結果，批評韓國瑜施政滿意度全台敬陪末座，質疑韓國瑜不檢討，還把滿意度不佳賴給前朝。

綠：韓民調最後、賴給花媽、一直說謊

康裕成抨擊韓國瑜，施政滿意度墊底欠高雄市民一個道歉 、施政滿意度差卻賴給花媽也欠一個道歉、最後是說謊成慣性又欠一個道歉，要求韓國瑜給三個道歉。但韓國瑜沒有回應。民進黨議員則將「民調最後、賴給花媽、一直說謊」三張看板，排在韓的座位前。

國民黨議員黃香菽質詢時，則認為韓市長的十大政見，其實有一一落實，卻被抹黑。

韓國瑜則表示，要打造高雄，第一需要中央鉅額補助，這點非常困難，若無補助，要有政策，不然也要有祝福，但這三樣，他都感受不到。高雄有沉重財政壓力，他對高雄發展非常憂心，中央的一百億元補助，是千拜託萬拜託才下來的。

韓國瑜強調，他常被中央打臉，某些民進黨議員近乎嘲諷的修理，高雄市政府全力衝市政，卻有一群人不停潑墨汁，一點事情就被放大。

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