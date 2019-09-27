韓國瑜施政報告 照稿唸一小時

2019-09-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市議會定期大會昨天開幕，市長韓國瑜先進行施政報告，為避免出錯，他大部分時間都照稿唸，重提「貨出得去、人進得來、高雄發大財」，也列出愛情摩天輪、推動賽馬產業，但沒提到近期鬧得沸沸揚揚的太平島挖石油。

重提摩天輪、賽馬 未談挖石油

韓國瑜從上午九點三十五分起，進行施政報告，講到十點半，引起民進黨議員林宛蓉不滿，在台下指市長講太久了，韓國瑜趕緊於十點三十五分結束，整整講了一小時。對此，議會表示市長施政報告，並無時間限制。

韓國瑜施政報告，鎖定首富經濟、務實建設、樂活社會、國際接軌、青年城市等五大面向。他說，市府有兩件工作一定要做好，第一是辦好教育，市府投入四千七百萬推動雙語教育。第二是照顧弱勢，高雄市身心障礙者高達十四萬人，其中重度身心障礙者近四萬人，這些人很辛苦。

韓國瑜說，如何打造高雄首富？他提出「四個一」的想法，一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區，及一個新材料循環產業園區。

韓國瑜提到愛河畔摩天輪開發案 ，強調目前已有外國團隊提供摩天輪企劃案，也有單位表達投資意願。賽馬產業則由觀光局召開二次跨局處會議，委託高餐旅辦理賽馬產業發展可行性評估報告，已送交市議會。

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