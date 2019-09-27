審計長被提名人陳瑞敏：3大主軸 創造最大價值

2019-09-27

〔記者林良昇／台北報導〕立法院昨召開全院委員會，對審計長被提名人陳瑞敏行使同意權詢問，陳瑞敏指出，將朝落實監督、強化洞察、邁向前瞻等三大主軸努力；未來不只看預算用完與否，而是看成果，讓人民有感，增進人民福祉。在野黨立委則關切前瞻計畫，要求審計部緊盯。

審計部審計長林慶隆即將在今年十月一日任期屆滿，蔡英文總統八月廿八日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏出任新任審計長。立法院昨召開全院委員會審查，將於今下午行使同意權投票。

陳瑞敏向全院委員會口頭報告指出，我國審計制度原已具備興利及防弊功能，更進化為強化公共治理；未來他若擔任審計長，將秉持獨立、廉正、專業、創新的審計核心價值，朝落實監督、強化洞察、邁向前瞻三大主軸努力，創造審計最大價值，達到對民眾生活產生正面影響。

陳瑞敏在答覆民進黨立委郭正亮詢問時強調，審計應以成果為導向，不是只看錢是否用完，而是看成果如何，能讓人民有感，增進人民福祉很重要。

在野黨立委則關注前瞻基礎建設第一期預算執行等相關議題。審計部日前發布「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容檢討前瞻計畫預算實現率僅六成，國發會則指「預算實現率」計算方法不同於「計畫經費執行率」，前瞻一期計畫經費執行率達九十二．三五％；國民黨立委賴士葆據此詢問陳瑞敏，是審計部對？還是國發會對？

陳瑞敏說，兩個都對，這是計算方法不同，審計部審計報告中也有提到國發會算法，可供各界參考；國民黨立委不滿陳說法，批「大刀生鏽沒有用了」。

國民黨總召曾銘宗在詢問時指出，前瞻建設事前規劃不當，事後執行不力，地方政府舉債額度也可能造成除北市外的地方政府財政崩解，審計部應緊盯，陳瑞敏表示，審計部職權會注意地方財政問題，滾動檢討。

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