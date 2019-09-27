超量未申報 私菸案首波開罰13人

2019-09-27

總統府諮議林家如買37條 被罰4.5萬最多

〔記者巫其倫、黃捷／台北報導〕財政部關務署表示，近日針對未涉及刑責但購買超量菸品的總統專機上旅客進行調查，就攜帶超量菸品但未申報情形祭出首波裁處，昨對十三名機上旅客寄發處分書；據了解，總統府發言人室諮議林家如也在開罰名單，被開罰約四．五萬元，為開罰金額最高者。

未涉刑責 未列刑案被告

台北地檢署昨指出，現有事證並未發現林家如有涉「刑責」，暫未將她列為刑案被告。

關務署表示，檢調第一階段偵查終結，不涉及刑責共十八人，其中三人只帶一條菸，沒有違反規定；其他十五人中，一人雖購買超量菸品，但通關時主動申報、不予處分，另一人因身分不屬於機上旅客，將移交桃園市政府調查；其餘十三人全數違規超量購買菸品，且未主動申報，台北關昨已對十三人寄發處分書。

據了解，被開罰的十三人共買了一百條菸，買最多的就是總統府諮議林家如，一人買了三十七條菸，扣除一條可免稅，其餘三十六條菸處每條五百元罰鍰，加上依「行政罰法」規定裁處私菸價額，林一共被裁處約四．五萬元，為首波開罰名單中的最高開罰金額。

台北關表示，能抓到菸品買主，主要是依華航取得的刷卡紀錄及訂購明細還原事實，就菸酒超量的部分，依「菸酒管理法」及「菸酒查緝及檢舉案件處理要點」相關規定裁處。

關務署表示，由於私菸案涉及的違規樣態很複雜，還包括專機旅客在機上訂購但非機上取貨、機組員購買且機邊交貨、以非旅客身分團購菸品或搬移菸品，以及違規購買菸品之外免稅物品等，關務署將儘快釐清各涉案人員的違規樣態，列為下一階段裁罰。

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