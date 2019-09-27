美參院外委會通過台北法案// 背離台灣 美要制裁

2019-09-27

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／綜合報導〕美國參議院外委會於美東時間二十五日以口頭方式一致通過「二○一九年台北法案」。主要提案人、共和黨籍參議員賈德納在表決前致詞表示，近期索羅門群島、吉里巴斯接連轉向中國，北京的不斷霸凌對台灣民主造成「重大威脅」。

提案議員：北京霸凌 威脅台灣民主

賈德納說，美國一直與台灣站在一起，國會也通過許多友台法案，像是去年的「台灣旅行法」，「台北法案」能多提供一種美國與台灣站在一起的方式。賈德納強調，美國如果不站出來，「只要看看現在香港發生的事，就知道台灣的未來會變成什麼樣」。

外交部發言人歐江安昨對此表示，中國近來連續策動索羅門群島與吉里巴斯與我國斷交，意圖打壓並限縮台灣國際空間，企圖逼迫我國接受「一國兩制」，已引起台灣兩千三百萬人民的反感，也激起國際社會對我國更加有力、強勁且公開的支持。

總統府發言人張惇涵指出，在中國對台灣外交關係上不斷施壓，企圖孤立台灣於國際社會的同時，可感受到美國對台灣的溫暖與支持，以及正視台灣在區域和平安全的角色。

中國外交部發言人耿爽昨回應說，有關法案嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對。

授權美卿 用經濟、軍事鞏固台友邦

「台北法案」全稱是「台灣盟邦國際保障與強化倡議」，提案中要求美國採取行動與世界各國政府接觸，以支持台灣的外交承認或加強與台灣的非正式關係；對於考慮改變或降低與台灣關係的國家，法案則授權國務卿能增強或降低與該國的外交關係，也能考慮擴大或終止、減少對該國經濟或軍事方面的援助。

「台北法案」通過參院外委會後，還須通過參眾兩院審議、總統簽署，才能完成立法。

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