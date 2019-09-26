中國拒讓李明哲返台奔喪

2019-09-26

〔記者鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕遭中國監禁的台灣非政府組織工作者李明哲的父親上月過世，李明哲的妻子李凈瑜希望中國讓李明哲回台奔父喪，不過，中國國台辦發言人馬曉光昨稱，不符合相關法律規定。李凈瑜表示，她的申請是把中國政府當做一個文明的政府對待，總盼望它有一天會做出符合文明世界的行為。「顯然這種期待是種幻想，願台灣人民謹記。」

李明哲父親過世，李凈瑜與李母廿三日赴中國探監，告知李明哲此消息，她出發前發出聲明呼籲中國准許李明哲返台奔喪，她願意留置中國大牢作為人質交換。她並在申請書中保證，李明哲奔喪祭拜父親後，絕對會再去中國服完刑期，「如果中國不相信台灣人有此膽識，本人志願在李明哲返台期間被中國政府監禁當作人質，以換取李明哲奔喪」。

馬曉光昨在例行記者會指出，「關於李明哲親屬，他的母親和妻子已到湖南赤山監獄探望了李明哲。關於其申請返台奔喪，不符合相關法律規定，獄方也把詳細情況告知了家屬。」

對此，李凈瑜發聲明指出，李明哲對父喪當然希望能獲得奔喪的權利，「但他不答應我做人質」。她則告訴李明哲，「我自願當人質，讓中國政府知道，台灣人不怕被關。蔣家政權來到台灣已關了台灣人四十年了，我們已學會，自由永遠必須付代價才能獲得！」

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