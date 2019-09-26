「海弓三」飛彈 明年初試射

2019-09-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國除透過外交手段奪我友邦，更對我國施以軍事威脅，國防部依據「防衛固守，重層嚇阻」防衛構想建軍，已送抵立法院的業務報告內容更指，軍方明年將建置「遠距精準打擊力」，國防部長嚴德發強調，此列入機密預算之中，不便說明，我國艦載「海弓三」飛彈也將在明年初測試。

國軍建置遠距精準打擊力

立法院外交及國防委員會昨邀嚴德發進行業務報告並備詢，其業務報告提及國際局勢、多項建軍目標，其中「明年建置遠距精準打擊力」引發關注。嚴德發受訪表示，我國防衛構想為「防衛固守，重層嚇阻」，「遠距精準打擊力」為防衛構想中，必須做到之事。

民進黨立委蔡適應質詢時關切，所謂「遠距精準打擊力」所指重點為何？嚴德發表示，這依據防衛作戰構想，「重層」包含「遠、中、近」等距離，這打擊與反制力一定要建置，這些裝備與系統都編列在明年度機密預算，會在機密預算會議時報告。至於距離有多遠？嚴德發表示，「這個不方便說」。

事實上，國軍已有「雄二Ｅ」對地巡弋飛彈的研製能量，更有消息傳出我國可能已量產，但軍方對於量產、數量與部署等細節，一概不對外證實和評論。另對於更加敏感的超音速巡弋飛彈「雲峰」是否存在的相關消息，更是隻字不提。

國軍欲籌獲「天弓三型」對空飛彈艦射型「海弓三」飛彈，並期盼能在新一代中、大型作戰艦艇中，透過垂直發射系統打擊目標。嚴德發受訪時透露，「海弓三」可能建置於新一代巡防艦，中科院預計在明年初進行測試。

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