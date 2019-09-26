國安會︰中國在台灣內部培植附庸

2019-09-26

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國介入我二○二○總統選舉力道加大。國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」廿三日召開會議，提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指北京動用一切可行的方式和資源在台灣內部製造分化及對立、影響選舉結果，首要目標是要從台灣內部改變兩岸關係的結構，培植扈從甚至附庸於北京的政治勢力，將兩岸「對等關係」轉變成「主從關係」。

報告指出，中國激化對立的政治操作，刻意在台灣內部區分統獨，並認為激化台灣內部對立，形塑「綠或藍」、「獨或不獨」、「戰爭或和平」的抉擇，將有利於親中政權在選舉中勝出。北京動用一切可行的方式和資源在台灣內部製造分化及對立，期能影響選舉結果。

報告指出，中國對台政治操作，包括形塑台灣可能走向「台獨」及戰爭的險境；拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈；透過推出陸配、統派團體立委候選人，脅迫政治表態等手法，影響我國內選舉；動員台商支持、金援特定政黨與候選人；藉在台政治代理人煽動台灣輿論攻擊執政黨；操作假訊息、假民調、地下賭盤等影響選舉。

國安會研判，中國可能升高各種政治操作，包括配合對台灣社會的加強滲透及其代理人，加大上述各種政治操作，全面激化藍綠對立；製造可能撼動人心及選情的危安事件。

報告指出，中國升高對台威脅及介入二○二○選舉原因有三，包括北京對台灣情勢的高度危機感、台美關係升溫觸動中國敏感神經、中國內部情勢促使北京升高對台壓力。

國安高層指出，中國試圖影響選舉結果，則包括打壓特定政黨或候選人的得票數及在國會的席次等。

因應中國威脅 政府擬五大對策

國安會秘書長李大維說，中國越是打壓，越要團結，越要走出去；要突破以邦交國數目作為檢驗外交成績單主要指標的迷思。

國安會報告也提出五點政府因應對策，包括堅定捍衛主權和民主、推動多元外交關係、堅實國防力量捍衛國土及主權、加強反滲透及防制假訊息確保國家安全、同等力道激勵措施對抗中國經濟施壓。

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