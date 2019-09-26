挨批黨政不分 柯文哲：請議員demo一次

2019-09-26

〔記者沈佩瑤、楊心慧、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，不但市府顧問蔡壁如身兼民眾黨發起人，實際執行黨務工作，市府秘書長張哲揚也確定退休後接任黨秘書長，加上多名局處首長都是民眾黨黨員，日前還爆出蔡壁如竟在公務群組邀請官員加入民眾黨，柯市府黨政、市政分際問題引發外界批評。豈料，柯文哲昨竟嗆議員，「你們的助理黨政是怎麼分開的，demo一次黨政要怎麼分離給我們看，我們就會了。」

吳世正︰混淆視聽、缺乏法治

台北市議員吳世正昨聞言怒斥柯文哲「可笑！」議員監督市長是憲法賦予的責任，柯文哲成立政黨後，怎能請機要、幕僚替他做黨務，柯的說法是把球丟給議員，根本混淆視聽、缺乏法治觀念。市議員王世堅痛批，柯文哲只敢在外面講這些喳喳話，他可以到議會講看看，「這些不用我反批他，光是社會上自有公論！」

簡舒培︰比韓市長還不如 厚臉皮無極限

市議員簡舒培更諷柯「比韓市長還不如，臉皮厚到無極限！」她直言，連同樣是市長的韓國瑜要去選總統，都知道要潘恒旭辭掉觀光局長，再去競選總部任職，「韓市長都demo給你看了還不清楚？還是要叫二○一四年的柯文哲demo給你看？」

去年文化基金會董事長小野因替柯輔選而辭去董事長職位，當時柯文哲點名總統府秘書長陳菊、海基會副董事長姚人多也應辭職。

柯文哲昨受訪被問及，身兼民眾黨發起人的市府顧問蔡壁如去留問題，柯卻改口稱「我們黨政的分際，按照目前法律絕對沒有問題」，前天下午剛好開廉政委員會，一定會守法，只是也很清楚通常法律是道德的最低標準。

柯接著竟說，自己都想好怎麼回答議員，議員多半都有黨籍、有助理，黨政分離要怎麼做，請議員示範一下，「你們的助理黨政是怎麼分開的，demo一次給我們看，我們就會了」。

柯還說，到現在為止，沒有很認真在做黨的工作，未來會成立一個專案小組，看能不能有一個更合理合法的標準遵行，黨政沒有這問題，願意當表率。

議會要柯就黨政不分 做專案報告

對此，台北市議會昨開大會，國民黨、民進黨及時代力量等小黨經協商後決議，要柯再次就黨政不分爭議進行專案報告，而時間就排在十月廿四日；此外，對於北市重大工程推動進度，也要求柯十月十四日專案報告，至於房屋稅及商圈沒落議題，也要柯十月十七日專案報告。

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