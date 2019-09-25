藍委再拱韓朱配 綠諷：找人一起輸

2019-09-25

〔記者林良昇、蔡思培／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調下挫，希望找前新北市長朱立倫搭配拉抬選情，國民黨立委昨擁護「韓朱配」，否則「輸的機率非常高」。朱立倫昨被問到是否曾與韓聯繫過副手一事，朱表示，「這是不存在的事情」。

曾與韓談副手？ 朱：不存在的事

民進黨立委分析，韓國瑜的個人風格與公信力面對很大質疑，「副手人選已從韓的買方市場變成賣方市場」，要找人來一起輸，打快跌到谷底的選戰不太容易。

近期韓國瑜民調持續落後蔡總統，也有民調顯示「韓朱配」才可以縮小差距，國民黨立委吳志揚昨在立法院受訪表示，如果可以促成「韓朱配」，國民黨士氣會大增。

吳志揚說，總統參選人已底定了，副總統人選如果對選情有重要影響，黨中央應該要積極去了解，怎麼樣配法對選情最好，如果「韓朱配」是大家期待的，黨中央要加把勁去促成。

立法院國民黨團總召曾銘宗認為，「韓朱配」就是最強組合，國民黨唯一目標就是下架蔡英文，「我們擁護、全力支持韓朱配」，希望把最強的推出來，但朱目前態度不明，韓國瑜恐怕要表現出十足的誠意去勸動朱一起打這場選戰，才有贏的可能，不然輸的機率非常高。

民進黨立委鄭運鵬在立法院受訪時指出，韓國瑜的個人風格、政策與談話的公信力面對很大質疑，國民黨現在副手搭檔「已經從韓國瑜的買方市場變成賣方市場」，國民黨中央與參選人「要找人來一起輸」，打這場快跌到谷底的選戰不太容易。

朱立倫昨出席活動為國民黨大安區立委參選人林奕華輔選。有媒體詢問，是否曾與韓國瑜聯繫過副手問題？朱表示，「這是不存在的事情」。

朱立倫說，現在國民黨全黨上下共同的目標就是團結勝選，沒有談過個人問題，也不存在搭配的問題。有媒體詢問，有民調說韓朱配可增加七％支持度；朱強調，如果做一個全黨團結都支持韓國瑜的民調，可能會立刻增加十七％，「我們需要大家團結，不是只有朱立倫」。媒體再問，綠委說現在韓聲勢低，不管誰跟他搭配都會輸；朱回應，任何見縫插針、想要破壞團結的言論都不予理會。

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