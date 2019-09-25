高督盟公布10大問政優質議員 國民黨籍全落榜

2019-09-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市公民監督公僕聯盟（簡稱高督盟）昨天公布高雄市第三屆市議會第一個會期的十大問政優質議員，國民黨籍議員全軍覆沒！高督盟也批評說，韓國瑜任期不到一年就要選總統，國民黨議員竟無一人提出質疑。

針對重大市政議題問政獲肯定

根據高督盟公布的十大問政優質議員，共有民進黨籍的李柏毅、邱俊憲、高閔琳、郭建盟、陳致中、黃文益、韓賜村，時代力量的林于凱、黃捷及親民黨吳益政入榜，國民黨議員則沒人上榜。

高督盟副理事長陳銘彬指出，這十位議員除認真問政，質詢內容也言之有物，獲得評鑑者普遍肯定，有幾位更因針對「重大市政議題」問政，獲得加分。

9人「嚴重疏於問政」歷年來最多

此外，高督盟也公布列入「待觀察名單」的十二位議員，其中九人屬於「嚴重疏於問政」，包括國民黨籍的許慧玉、黃紹庭、方信淵、李雅芬、吳利成、蔡武宏，及民進黨籍的張勝富、鄭光峰，台聯的吳銘賜。

高督盟強調，許慧玉在口頭總質詢、預算審查、法案審查、部門質詢統統掛零，可說「嚴重失職」。張勝富、黃紹庭、鄭光峰各有三個問政項目掛零；方信淵、李雅芬、吳利成、吳銘賜、蔡武宏則有二個問政項目掛零。

陳銘彬表示，本會期是高督盟進行議員評鑑以來，上榜「嚴重疏於問政」人數最多的一次，令人遺憾！

高督盟指出，另有三人列為第二類「待觀察名單」，都是國民黨籍，包括唐惠美因詐領國內考察費，遭最高法院判刑定讞；陳麗娜未經查證，在政論節目中爆料「韓市長遭國家機器監控」，為社會大眾做出錯誤示範；還有多次主持會議失言、違反「議事中立」的議長許崑源。

高督盟批：韓選總統 國民黨竟無人質疑

高督盟說，本屆高雄市議會國民黨議員人數過半，針對「韓市長任期不到一年即參選總統」，國民黨議員竟無一人提出質疑，對照上一屆國民黨議員質疑陳菊任期未結束（剩八個月），即出任總統府祕書長，明顯雙重標準，令市民失望。

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