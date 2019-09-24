李明哲父逝 妻願當人質換取返台奔喪

2019-09-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國關押，惟李明哲父親過世，李明哲妻李凈瑜昨與李母前往中國探監，並將告知此消息。李凈瑜聲明呼籲中國准許李明哲返台奔喪，她願意留置中國大牢作為人質交換。台灣人權促進會昨晚也通知，李凈瑜與李明哲的母親已順利通過海關了。

李凈瑜偕婆婆 探視李明哲

李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕並判刑五年，現正關押中。李凈瑜聲明指出，她將與李母探視李明哲，「這次是無比沉重的旅程，因為將要告知李明哲父親逝世的噩耗」。

李凈瑜在李父往生後向赤山監獄提出申請書，希望中國政府准許李明哲返台奔喪，海基會也於日前發出公文向中國政府提出請求，李明哲救援大隊也呼籲中國政府應該同意讓李明哲回台奔喪。

李凈瑜在申請書中保證，李明哲奔喪祭拜父親後，絕對會再去中國服完刑期，「如果中國不相信台灣人有此膽識，本人志願在李明哲返台期間被中國政府監禁當作人質，以換取李明哲奔喪」。

陸委會表示，已要求陸方落實保障李明哲及家屬權益，「目前陸方就家屬探視部分有所回應」。海陸兩會已安排探視，同時呼籲陸方應積極重視家屬關於返台奔喪的訴求。

海基會說，已經致函海協會，請該會基於人道親情考量以及當事人與家屬的權益，儘速協調有關部門優予協處，同意李凈瑜的申請。

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