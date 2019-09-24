聯大總辯論前夕 美、澳發聲挺台

2019-09-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國大會總辯論今（廿四日）登場，澳洲駐台辦事處昨首次發聲表示，認同台灣在永續發展目標及發展全民健康覆蓋的持續進展，「台灣能協助提升本區域及全球的醫衛安全」。美國在台協會（AIT）也重申支持台灣有意義參與國際組織，並肯定台灣在因應全球挑戰上的貢獻，「美國將繼續支持台灣」。

第七十四屆聯合國大會萬眾矚目的總辯論將於廿四日至三十日登場，共排定一九六人上台發言，會議主題為「激勵多邊努力消除貧窮、促進優質教育、氣候行動及包容」。

在總辯論開始前夕，澳洲辦事處在臉書發表中英文評論表示，「認同台灣在針對永續發展目標及發展全民健康覆蓋的持續進展，以台灣高品質醫療照護的國際聲譽，台灣能夠協助提升本區域及全球的醫衛安全」。這是在世衛大會（WHA）參與案以外，澳洲第一次針對台灣專業參與國際發聲。澳洲辦事處在聲明中用「台灣能幫忙（Taiwan can help）」等語，與外交部推動國際參與口號「Taiwan can help」一致，支持台灣專業參與國際事務的意涵不言而喻。

AIT也透過電郵重申，在不需主權作為參加條件的國際組織中，美國支持台灣完整參與，對於因會員資格無法加入者，則支持台灣有意義參與。AIT並表示，「我們了解台灣主動選擇遵循許多聯合國倡議，例如在永續發展目標（SDGs）領域」。AIT強調，台灣是個民主的成功故事、可信賴的夥伴與世界上的良善力量；尤其在台灣尋求擴大因應全球性挑戰貢獻之際，「美國將會繼續支持台灣」。

外交部製作「真誠的朋友」宣傳短片

為呼應聯合國總辯論主題與推廣台灣的國際貢獻，外交部製作了一分半的影片「真誠的朋友」，強調台灣提供其他國家公衛醫療、農業、能源方面的協助。日本台灣交流協會昨也在臉書分享該短片，含蓄支持台灣貢獻國際的努力。

此外，我國近期也由外交部、環保署與工研院等單位，在紐約舉辦相關會議，向聯合國社群人士介紹台灣為落實聯合國永續發展目標（SDGs）的行動，包含在非核家園、消除貧窮、永續社會與人民賦權等領域的進展。

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